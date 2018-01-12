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(Görüntülü Haber) Aslı Nemutlu mezarı başında anıldı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ERZURUM'da kayak yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 6

12 Ocak 2018 19:27

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ERZURUM\'da kayak yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 6. Yılında  mezarı başında anıldı

İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Aslı Nemutlu\'nun ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Aslı\'nın mezarı başında Kur\'an-ı Kerim ve dualar okundu. Arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.Törende konuşan baba Metin Nemutlu, “6. Senesini doldurduk. Aynı acı, o günkü yaşadıklarımızı yine yaşıyoruz. Sağolsun arkadaşları sevenleri yalnız bırakmadı. Kızımıza dualar okuduk inşaallah onun ruhuna değsin. Her gün Aslı içimizde ve onun hatıralarını yaşatmaya gayret gösteriyoruz\" dedi..Arkadaşları ve ailesi Aslı\'nın mezarını çiçekler ile donattı. Okunan duaların ardından anmaya gelenlere lokma ikram edildi.

 

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