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(Görüntülü Haber) 'Askıda yemek' ile ihtiyaç sahipleri doyuyor

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bazı fırınların 'askıda ekmek' uygulamasına, lokantacı, 47 yaşındaki Bülent Gür (47) de 'Askıda yemek' kampanyası ile katıldı

28 Aralık 2017 19:05

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde bazı fırınların \'askıda ekmek\' uygulamasına, lokantacı, 47 yaşındaki Bülent Gür (47) de \'Askıda yemek\' kampanyası ile katıldı. \'Kimse aç kalmasın\' diye yola çıktığını vurgulayan Gür, hayırseverlerin uygulamaya destek olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yemek ikram ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Burhaniye\'de Kocacami karşısında lokanta işleten Bülent Gür\'ün başlattığı \'askıda yemek\' uygulaması ilgi ve destek gördü. Lokantada 1 kap yemek yiyen hayırseverler, 2 kap yemek parası ödüyor, parası ödenen yemekler de ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu anlatan Lokantacı Bülent Gür ise şunları söyledi: \"Askıda yemek uygulamasını başlattık. Birçok gariban, fakir müşterileri, dost, arkadaşlarımız var. Çok duyarlı müşterilerimiz var, dostlarımız var. Onlar da destek veriyor. Kimse aç kalmasın diye başlattık. Sevinçli ve gururluyuz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dostlarımız bize maddi manevi destek veriyor. İnşallah, bu uygulamayı sürdürmeye kararlıyız.\" Hayırsever müşterilerden kargo işletmesi sahibi Turgay Yıldız, \"Başlatılan bu uygulamayı biz Burhaniye halkı olarak destekliyoruz. \'Askıda yemek\' Burhaniye\'de bir yeniliktir. Burada ihtiyaç sahibi olan ve kesesine göre yeme içme fırsatı bulamayan kişilere bir imkân açılmıştır. Lokanta işletmecisini tebrik ediyorum\" dedi. Emekli Astsubay Erdoğan Kahya da \"Bülent Gür\'ün askıda yemek uygulaması ilçemizde çok kabul görmüştür. İnsanlarımız arasında örnek teşkil etmiştir. Bu uygulamasından dolayı kendisini ve katkı veren vatandaşlarımızı kutluyorum. Çok yerinde bir uygulama\" diye konuştu. Emekli Astsubay Hüseyin İnceefe ise \"Askıda yemek uygulaması daha önce, 80\'li yıllarda Türk milletinin hasletlerinden biriydi. Bugün de bunu hayata geçiren Bülent Gür\'ü kutluyorum. Uygulamanın diğer esnaflara örnek olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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