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(Görüntülü Haber) Askerler davul zurnayla gönderildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 97/4 tertip askerler aileleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından davul ve zurnayla uğurlandı

01 Kasım 2017 14:08

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 97/4 tertip askerler aileleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından davul ve zurnayla uğurlandı. Vatani görevini yapmak için 97/4 tertip olarak askere gidecek olan Manavgatlı gençler, arkadaşlarıyla birlikte onlarca otomobil ve motosikletlerden oluşan konvoyla eşliğinde ilçede tur attıktan sonra otogara geldi. Aileleri, akrabaları ve arkadaşları tarafından uğurlanan gençler için Manavgat Otogarı\'nda olağanüstü yoğunluk yaşandı. Yüzlerce kişi askere gidecek olan gençlerle önce davul zurna eşliğinde dakikalarca oyun oynadı. Askerlerle birlikte 1.5 yaşındaki Sebahattin Eymen\'in davula eşlik ederek oynadığı oyun ilgi çekti. Kerim Çetin, \"97/4 tertip olarak Manisa Alaşehir\'e gidiyorum. Askerlik vatan borcu, sıra bizde. Nöbet sırası bize geldi, hazırız gidiyoruz\" dedi. Cemil Tokmak da Hatay İskenderun\'a denizci olarak gittiğini ve hayırlısıyla yapıp gelmeyi düşündüğünü söyledi. Asker adayları aileleriyle vedalaşırken özellikle anneleri duygusal anlar yaşadı. Asker adayları arkadaşlarının omuzlarında otobüslerin ilk basamağına kadar götürüldü. Askerler gözyaşları ve alkışlar arasında görev yerlerine uğurlandı.

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