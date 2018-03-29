(Görüntülü Haber) Askerin ihtiyaçları için seferber oldular

Ufuk AKTUĞ Sedat İSKENDEROĞLU- Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Hatay\'ın Payas ilçesinde Toplum Hizmetlerini Destekleme Derneği koordinasyonunda kaymakamlık ve belediyenin de destek verdiği, Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Milletimiz Askerimizin Yanında kampanyası başlatıldı. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi\'nde Kaymakam Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda kampanya tanıtıldı. Payas Toplum Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Nurcan Özcan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Lojistik Destek Komutanlığı\'na \'İhtiyacınız nedir\' diye bir soru yönelttiklerini belirterek, Şimdi bizler bir kampanya yapıyorsak, önce ihtiyacın ne olduğunu belirlememiz gerektiğini ve o ihtiyaca göre bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Toplanacak nakit yardımlarla ilgili fabrikalarla da gerekli pazarlığı yaparak askerimize o istedikleri gerçek ihtiyaçlarını, banyo yapacakları su tankları temin edip kendilerine hibe etmeyi düşünüyoruz dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünden daha güçlü imkanlara sahip olduğunun altını çizen Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da, Ancak operasyonel kabiliyetleri çerçevesinde bazı ihtiyaç olan maddelere de ulaşabilmek noktasında biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, bu çerçeveden dolayı da ihale yapmak mecburiyetinde oldukları için o kanun gereği bazen o ihtiyaçlar gecikebiliyor. İşte geciktiği için o süreci ortadan kaldırabilmek, Türk milletinin o yardımseverliğini daha organizeli yapıp hedefe daha isabetli ulaştırabilmek noktasında böyle bir gayret içerisine girdi arkadaşlarımız. Herkes kendi imkanları ölçüsünde destek olursa, askerimize gerçek manada destek olmuş olur diye konuştu.