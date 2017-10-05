(Görüntülü Haber) Askeri okulu kapanan astsubay adayı, sokak sanatçılığı yapıyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-HAVA Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'ndan mezuniyetine 1 ay kala 15 Temmuz darbe girişimi ardından okulu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 21 yaşındaki Burak Şanlıtürk, sokaklarda müzisyeni grupla birlikte elektronik bateri çalıyor. İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi Burak Şanlıtürk\'ün okulu, mezuniyetine 1 ay kala, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle KHK ile kapatıldı. Çocukluk hayali olan askeri üniformaya kavuşamayan Şanlıtürk, ailesiyle birlikte oturduğu Konya\'da parkta tanıştığı 2 müzisyenle sokaklarda müzisyenlik yapmaya başladı. \"HAYALİM ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYEBİLMEKTİ\" Asker olmak için 110 kilodan 80 kiloya düşüp, okulu kazandığını belirten Burak Şanlıtürk, şunları söyledi: \'\'Askeri okula girdim, bütün eğitimlerinden başarıyla geçtim. Çok zorlu, disiplinli eğitimleri oluyordu. Gerek akademik, gerek askeri olarak bu eğitimlerin hepsini başarıyla geçtim. Fakat mezuniyetime tam bir ay kala, biz bütün astsubay öğrencileri olarak izindeyken, darbe girişimi sonucunda okulumuz kapatıldı. Okul kapandıktan sonra askerî öğrenciler olarak bizler ve ailelerimiz çok zor anlar yaşadı. Ama o okulda aldığımız eğitim dolayısıyla dik durduk.\'\' \"DİPLOMADAKİ KHK YAZISI İŞ BULMAMIZI ENGELLİYOR\" Diplomalarında \'KHK ile kapatılan askeri okul\' ibaresi yazdığını belirten Şanlıtürk, bu ibare nedeniyle iş bulmakta da sıkıntı çektiklerini söyledi. Şanlıtürk, şöyle devam etti: \"Diplomanın ön yüzünde yazan \'7 bin 669 sayılı KHK ile kapatılan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'ndan mezun olmuştur\' yazısı adeta bizi bir suçlu sıfatına koyuyor ve bizim yeni iş bulmamızı engelliyor. Ama biz o okula girerken diploma için veya sivil üniversite için girmedik. Oradan astsubay olmak için, şanlı üniformayı giymek için biz bu yola baş koymuştuk. Fakat maalesef okullar kapatıldığı için hiçbirimiz astsubay olamadık. Kaç yaşına gelirsem geleyim içimde her zaman o üniforma aşkı, o üniforma özlemi hep olacak. Şu anda dizilerde üniformasına geri kavuşan askerleri görüyoruz. Bütün halkımız gerçekten gözyaşlarıyla izliyorlar fakat gerçekten o durumu şu anda bizim yaşadığımızı bilmiyorlar.\" Şanlıtürk, okulları kapandıktan sonra haklarında herhangi bir soruşturma açılmadığını belirterek, soruşturma açılıp FETÖ ile bağlantısı olmayanlara astsubay olma imkânı sağlanmasını istedi. \"SOKAK MÜZİSYENLİĞİNİ GENÇLER İÇİN YAPIYORUM\" Askera okulda topluma yararlı olma bilincini öğrendiğini ifade eden Şanlıtürk, bu bilinçle hareket ederek sokak müziğiyle gençleri suç ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sanatın kucaklayıcılığıyla müziği sevdirmeyi amaçladığını söyledi. Şanlıtürk, şöyle konuştu: \"Askeri okulda orkestrada görevliydim, orkestra şefiydim. Şimdi buraya geldim; burada da orkestraya devam ediyorum. \'Sanat Konya\'da\' adını verdiğimiz projeyle arkadaşlarımızda hiçbir maddiyat beklemeden, gençleri suç ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, müzikle kucaklaştırmayı hedefliyoruz. Ama hayalim hâlâ astsubay olmak, asker olmak, üniformaya geri kavuşmak.\"