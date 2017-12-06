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(Görüntülü Haber) Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait kamyonet kaza yaptı

06 Aralık 2017 12:49

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait kamyonet kaza yaptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Uzman Çavuş Murat Karaca ile er Mehmet Kökçıkaran yaralandı. Kaza, bu sabaha karşı Atakum ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'na ait, Uzman Çavuş Murat Karaca yönetimindeki 55 SGH 015 plakalı askeri kamyonet hareket halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Takla atarak ters dönen askeri araçtaki sürücü ile yanındaki er Mehmet Kökçıkaran yaralandı. Kazayı görenlyerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Murat Karaca ifaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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