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(Görüntülü Haber) Askere, canlı yayında kamuflajlı destek

Hüsne AKKAYA SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalı spor programında Afrin'deki terör unsurlarına yönelik 'Zeytin Dalı' operasyonuna kamuflaj giyerek destek verildi

30 Ocak 2018 14:34

Hüsne AKKAYA SİVAS, (DHA)SİVAS\'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalı spor programında Afrin\'deki terör unsurlarına yönelik \'Zeytin Dalı\' operasyonuna kamuflaj giyerek destek verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan \'Zeytin Dalı\' operasyonuna bir destek de Sivas?ta uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58?den geldi. Kanalda her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Sporaktif programının sunucusu Mustafa Ateş ve yorumcusu Bekir Kurt canlı yayına asker kamuflajı giyerek çıktı. Operasyona destek vermek amacıyla asker üniforması giydiklerini belirten Kanal 58 Spor Müdürü Mustafa Ateş, Bugün Afrin Operasyonuna destek amaçlı asker üniformaları ile yayınımıza çıktık. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize, o bölgede görev yapan askerlerimize destek verelim istedik. Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu gösterelim dedik. Geçtiğimiz günde çok önemli bir operasyon yapıldı. Bugünde 44 hedef imha edilmiş. Özellikle terör örgütlerinin elinde bulunan 44 yer imha edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kez daha gönülden destekliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Afrin bölgesinde operasyona katılan ve canla başla mücadele ederek şehit olan askerlerimize de Allah?tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için, bu toprak için savunmada görev alan, hatta bizim bölgemiz dışında yaşayanların geleceği için, huzuru için, barışı için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize yürekten başarılar diliyoruz dedi.

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