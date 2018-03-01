(Görüntülü Haber) Asker olup helikoptere binmek isteyen engelli vatandaşın isteği gerçek oldu

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de yaşayan engelli vatandaşlara, hayallerini kağıtlara resim olarak çizip kendisine yollamalarını isteyen Vali Tuncay Sonel, bu çerçevede hayallerini çizin kendisine gönderen engellilerin isteklerini yerine getirdi. Vali Tuncay Sonel, asker olup helikoptere binmeyi hayal ederek kağıda çizen ve itfaiye eri olmayı hayal ederek kağıda çizen ve bu resimleri kendisine gönderen iki engeli vatandaşın isteklerini yerine getirdi. Tunceli\'de yaşayan ve engeli olan Tuncay Köknar ve Zafer Gündoğan, hayallerini kağıda resmedip Vali Sonel\'e ulaştırdı. İlk olarak asker olup helikoptere binmek isteyen Tuncay Köknar\'ın hayalini gerçekleştiren Vali Sonel, onu İl Jandarma Komutanlığı\'na ait helikopter pistine gönderdi. Burada komutanlar tarafından karşılanan engelli vatandaş Tuncay Köknar, asker kıyafeti giyip helikoptere bindi. Hilikoptere binip Tunceli dağları üzerinde gezen Tuncay Köknar, aynı zamanda komutan olarak da telsizle çeşitli emirler verdi. Hayali gerçekleşen Tuncay Köknar\'ın oldukça sevinçli olduğu gözlendi. Jandarmada görevli üst düzey bir komutan ile birlikte helikoptere binen Köknar, Tunceli\'yi kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. Helikopterden inen Köknar, böyle bir heyecanı kendisine yaşattığı ve hayallerini gerçekleştirdiği için Vali Sonel\'e ve komutanlara teşekkür etti. Vali Sonel, daha sonra itfaiye eri olmak isteyen engelli Zafer Gündoğan\'ın hayalini gerçekleştirdi. İtfaiye eri kıyafeti giydirilip Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürülen engeli Zafer Gündoğan, burada birimin işleyişi hakkında bilgilendirildi. Daha sonra itfaiye aracına bindirilen Zafer Gündoğan, itfaiye erlerinden yangın söndürme taktikleri aldı. Zafer Gündoğan da hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için Vali Tuncay Sonel\'e teşekkür etti.