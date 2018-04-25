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(Görüntülü Haber) Asker istedi, Tokat'tan Siirt'e konteyner gönderdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Siirt’te görevli bir askerin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden istediği konteyneri hazırlatıp TIR ile bölgeye gönderdi

25 Nisan 2018 15:19

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Siirt’te görevli bir askerin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden istediği konteyneri hazırlatıp TIR ile bölgeye gönderdi.

Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'nda görev yapan Tokat Turhallı bir uzman çavuş, sosyal medya üzerinden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler\'e ulaşarak nöbet tuttukları yer için konteyner talebinde bulundu. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Başkan Bekler, konteynerin hazırlanması talimatını verdi. Yapımı yaklaşık 1 ay süren konteyner tamamlandıktan sonra bir TIR\'a yüklenerek Siirt\'e gönderildi.

Belediye Başkanı Bekler, konteynerin Siirt’teki bir güvenlik noktasına yerleştirileceğini belirterek, \'\'Asker kardeşimiz bu isteğini bizlere iletti. O bölgedeki komutanlarımız ile irtibat kurduktan sonra harekete geçtik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok büyük fedakârlıklarla terör ile mücadele ettiğini biliyoruz. Bizler de Turhal Belediyesi olarak bu mücadeleye katkı sağlayabiliyorsak ve askerlerimizin işlerini kolaylaştırabiliyorsak kendimizi mutlu ve bahtiyar sayacağız. Ben tüm yurdumuzda terörle mücadele eden ve sınır ötesi operasyonlarında terör örgütleri ile mücadele eden askerlerimize Cenab-ı Allah’tan başarılar diliyorum ve Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'na hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Göndereceğimiz bu konteyner, askerlerimizi güneşten ve yağmurdan korumuş olacak\'\' dedi.
 

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