(Görüntülü Haber) Aşk ilanı verdi, buluşmaya gelen kadın tarafından soyuldu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-ADANA\'da özel bir televizyon kanalına \'Sevgili arıyorum\' diye ilanla birlikte telefon numarasını veren 46 yaşındaki M.G., kendisini arayan 27 yaşındaki Nuray Y. tarafından buluştukları otelde soyuldu. Merkez Çukurova İlçesi\'nde yaşayan M.G. yaklaşık 1 hafta önce özel bir televizyon kanalında yayınlanması için cep telefonu numarasıyla birlikte \'Sevgili arıyorum\' diye ilan verdi. Bir süre sonra M.G.\'yi, kendisini Zeynep A. olarak tanıtan bir kadın aradı. Telefon görüşmelerinin ardından ikili 30 Eylül\'de bir otelde buluştu. Cinsel ilişkiye girmek isteyen M.G.\'yi, \'Önce duş almalısın\' diyerek banyoya gönderen kadın, M.G.\'nin içinde 2 bin lira ile kredi kartları bulunan cüzdanını, cep telefonunu, araç anahtarını ve pantolonunu alarak kaçtı. Banyodan çıktığında soyulduğunu anlayan M.G., polise ihbarda bulundu. \'CEZA VERMEK İÇİN YAPTIM\' Otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, kadının adının Nuray Y. olduğunu belirledi. Bu sırada Fatih Polis Merkezi\'ne giden Nuray Y. ise M.G.\'nin kredi kartlarını, cep telefonunu ve araç anahtarını teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli, cüzdanda 200 lira para bulunduğunu, onu da harcadığını söyledi. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Sorgusunda M.G. ile evlenmek için görüştüğünü anlatan Nuray Y., \"Otelde yapamayacağım bir cinsel birliktelik isteyince M.G.\'ye sinirlenip ceza vermek için pantolonunu aldım. Peşimden gelmesini engellemek istemiştim\" dedi.