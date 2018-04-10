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(Görüntülü Haber) Aşiret düğününde dolar yağmuru

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Şeyhanlı aşiretine mensup avukat Mevlüt Ağabugün ile psikolog Zeynep Akbaş'ın düğününde dolarlar havaya saçıldı

10 Nisan 2018 19:13

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, Şeyhanlı aşiretine mensup avukat Mevlüt Ağabugün ile psikolog Zeynep Akbaş\'ın düğününde dolarlar havaya saçıldı. Yöredeki aşiretler arasında yer alan Şeyhanlı\'ya mensup avukat Mevlüt Ağabugün, psikolog Zeynep Akbaş ile düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğün salonunda yapılan, yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende şarkıcı Mahmut Tuncer\'in seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, çiftin sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışına girdi. Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler ise birbiriyle yarıştı. Görevliler tarafından yerlerden toplanan 1 dolarlık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu. Bu sırada çok sayıda kişi de orkestranın bulunduğu alana gelip Türk lirası karşılığında dolar aldı. Seyyar döviz bürosu gibi çalışan orkestradan 2 kişinin, toplanan dolarları düzenleyip, sattığı görüldü. Dolarların havada uçuştuğu düğünün sonunda davetliler, bu kez geline ve damada takı takmak için birbiriyle yarıştı.

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