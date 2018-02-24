(Görüntülü Haber) Aşık Veysel'in bağlaması Çıldır Gölü'nde yankılandı

Bedir ALTUNOK KARS, (DHA) AŞIKLIK geleneğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun eserleri kendi sazından Karslılarla buluştu. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü\'nde yaklaşık 19 yıldır yanında bulunan Şatıroğlu\'nun bağlamasıyla Veysel\'in eserlerini seslendiren Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan\'a Karslı bağlama sanatçısına Hüseyin Demirci de eşlik etti. Davet üzerine Kars\'a gelen Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan yanında getirdiği Aşık Veysel\'in bağlamasıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde kısa bir gezintiye çıktı. Gezinti sonrası göl ortasına koyduğu masa sandalyeyle mini bir konser düzenleyen İyidoğan, ozanlar diyarı Kars?ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aşık Veysel\'in kendi bağlamasından eserlerini buzla kaplı göl üzerinde seslendiren Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel\'in eserlerini Türkiye\'nin farklı bölgelerinde seslendirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İyidoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aşık Veysel gözleri görmeden gezerek çalmış okumuş bu kültürü yaşatmaya çalışmış. Bizde onun sazıyla ona hizmet etmeye çalışıyoruz. \'Ben gidersem sazım sen kal dünyada gizli sırlarım aşikar etme\' demiş. Bizde Aşık Veysel\'in sazını hocalarımızın, arkadaşlarımızın daveti üzerine Çıldır Gölü\'ne geldik ve burada türkülerimizi çalıp söylüyoruz. Bu memleket, bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Bunun her tarafında Aşık Veysel\'in okunmasından yanayız. Biz zaten buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kars benim hiç program yapmadığım bir ildi burada sevgili ozanlarımızın diyarında Aşık Veysel\'in sazıyla Çıldır Gölü üzerindeyiz, burada saz çalıp türkü söylemek bizim için ayrı bir keyif oldu. Çıldır Gölü kenarında bulunan Doğruyol Köyü\'ndeki vatandaşlar göl üzerinden gelen bağlama sesini duyunca göle geldi. Aşık Veysel\'in eserlerini kendi sazından dinleme fırsatı bulan köylüler, İyidoğan ve Demirci\'ye göl üzerinde çay hazırlayarak ikramda bulundular. Çay eşliğinde birbirinden güzel eserleri dinleyen köylüler, Kars\'ın meşhur lezzeti olan Kars Kazı da hazırlatarak misafirlerine ikram etmeyi ihmal etmediler. Köylüler, Çıldır Gölü üzerinde böyle bir etkinliği düşünen Şentürk İyidoğan\'a teşekkürlerini ileterek, Aşık Veysel?in sazından çıkan sesin Çıldır Gölü\'nün buzla kaplı zemininde yankılanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Vatandaşlardan Suat İncedere ise bu tür etkinliklerinin devam edilmesi ve bölgenin kalkınmasında katkı sunacağını ifade ederek, \'Aşık Veysel ozanlık geleneğinde çok önemli bir yere sahiptir. Çıldır aşıklık geleneğinin beşiği ve kaynaştığı bir yerdir. Çıldır Gölü üzerinde Aşık Veyselin sazıyla birlikte türkülerinin dinlenmesi gerçekten mükemmel birşey diye konuştu.