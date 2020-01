(Görüntülü Haber) Aşık Veysel'i doğum gününde pasta keserek andı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kendi atölyesinde bağlama imalatı da yapan halk ozanı Şentürk İyidoğan, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu, doğum gününde pasta kesip sazını çalarak andı. Saz ustası ve halk ozanı olan Şentürk İyidoğan, atölyesinin önüne kurduğu \'Ozanlar Müzesi\'nde, 25 Ekim 1894 yılında doğan ve 123\'üncü doğum günü kutlanan Aşık Veysel Şatıroğlu\'nu andı. Aşık Veysel\'in doğum günü için üzerinde \'25 Ekim 1894, Veysel Baba 123 yaşında\' yazısı bulunan pastayı, müzesindeki minik heykelinin önüne koydu. Pastanın mumlarını üfleyen İyidoğan, daha sonra Aşık Veysel\'in kendisinde bulunan tarihi sazını da çalarak ozanı andı. 4 yaşındayken Aşık Veysel\'in ismiyle tanıştığını ifade eden İyidoğan, \"4 yaşındayken babam akşam haberlerini izliyordu. \'Eyvah Aşık Veysel öldü\' dedikten sonra ben o gün bugündür Aşık Veysel\'i dinlemişimdir. Aşık Veysel\'i okumuşumdur. Ben 12\'nci yüzyıldan beri gelen bütün ozanlarımızı okumuşumdur. Aşık Veysel\'i dünyada ilk kez 72 millet arasında ayrım yapmayan ilk ve tek ozan olarak görüyorum. Bugün de Aşık babanın doğum günü. İyi ki Aşık baba doğmuştur. Bize bu mirasları bırakmıştır. Biz de onun yolunda, izinde yürüyorsak ne mutlu bize\" dedi. \'2 YIL KORKUMDAN ÇIKARAMADIM\' Uzun yıllar önce Aşık Veysel\'in sazının kendisine hediye edildiğini ve korkusundan 2 yıl boyunca sazı kılıfından çıkaramadığını ifade eden İyidoğan, \"Uzun yıllar önce rahmetli Aşık Veysel\'in sazı da bana nasip oldu. Babasının amcasının oğlu alıp bana getirdi. Benim de hayalim hep Aşık Veysel\'i çalmaktı. Aşık Veysel\'le birlikte o eserleri canlandırmaktı. Ben bu sazı 2 yıl korkumdan hiç kılıfından çıkarmadım. 2 yıl sonra çıkardığımda bir bağlama ustası olarak bu sazın çalmayacağını düşünüyordum. Ben böyle bir saz yapsam ses vermesi mümkün değil. Sap atık, tekne çok kalın, çok amatör bir yapım. Uzun zamandır uğraşıyorum ama bu sesi hiç tutturamadım. Onu da her elime aldığımda rahmetli Veysel Baba\'ya da layık olmaya çalışıyorum. Onun eserlerini doğru okumaya, doğru anlatmaya çalışıyorum. Veysel baba bizim için, çocuklarımız için çok büyük bir değer ve yüzyıllar sonra da böyle kalacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. AŞIK VEYSEL\'İN 104 YILLIK SAZI Aşık Veysel\'in sazının 104 yaşında olduğunu belirten İyidoğan, \"Ben 2006 yılında Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi\'nde \'Kara Toprak\'ı okudum. Kara Toprağı okuduktan sonra rahmetli Veysel Baba\'nın çocukları da gelmişti. Orada yaşlılarla birlikte hesapladıklarında dediler ki bu sazı Adana\'nın bir köyünde bir çoban yapmış. O zaman rahmetli Aşık Veysel\'e hediye etmiş. Aşık Veysel\'in oğlu Ahmet Şatıroğlu o zaman bu sazın 93 yıllık olduğunu söylemişti. Bugün de saz 104 yaşında. Tabi bu bizim için çok kıymetli. O Aşık Veysel\'in sazıdır. Sazı her elime almamda yüreğim ayrı yanar. Zaman zaman Aşık Veysel eserlerini çaldığımda her eseri okumamda farklı bir haz hissediyorum\" ifadelerini kullandı.