(Görüntülü Haber) Asgari ücretli işçi, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, asgari ücretle çalışan işçi Kamil Pektaş (43), sokakta zarf içinde bulduğu 8 bin 500 TL\'yi polise götürdü. Polis, Pektaş\'ı yolda parasını düşüren Engin Çalışkan (65) ile bir araya getirerek, zarfın teslim edilmesini sağladı. Emekli inşaat mühendisi Engin Çalışkan, geçen salı günü öğle saatlerinde, yapılandırdığı vergi borcu 8 bin 500 TL\'yi ödemek için Cumhuriyet Caddesi Adliye Kavşağı\'ndaki Vergi Dairesi Müdürlüğü\'ne gitti. Elinde tuttuğu montunun iç cebini kontrol eden ve para dolu zarfın yerinde olmadığını fark eden Çalışkan, geri dönüp, geldiği güzergahı kontrol etti. Düşürdüğü parasını bulamayan Pektaş, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne başvurdu. Polisle birlikte paranın düştüğü düşünülen yolda arama yapıldı; ancak 8 bin 500 TL bulunamadı. Seramik firmasında asgari ücretle çalışan işçi, evli ve 3 çocuk babası Kamil Pektaş ise akşam saatlerinde, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Siteler Mahallesi Adliye Kavşağı\'nda araçtan yük indirdiği sırada, kaldırımın kenarındaki zarfı fark etti. Alıp, açtığı zarfın içinde, 2 deste para olduğunu gören Pektaş, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne giderek, polise parayı tutanakla teslim etti. Polis de Engin Çalışkan\'ı arayarak, paranın bulunduğu bilgisini verdi. Polis merkezine gelen Çalışkan, parayı teslim aldı. Parayı polis merkezine getirdiği için teşekkür eden Çalışkan, ödül olarak bir miktar para vermek istedi; ancak Pektaş bunu kabul etmedi. \'TOPLUMA SAYGILI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\' Şimdiye kadar haram para yemediğini söyleyen Kamil Pektaş, \"Yük indirdiğim sırada, kaldırımın kenarında, bir zarf gördüm. Alıp, baktığımda içinde 2 deste para vardı. Zarfı kapatıp, işimi bitirdikten sonra polise giderek, teslim ettim. Bizler, şimdiye kadar atalarımızdan, anamızdan ve babamızdan böyle gördük; böyle devam ettireceğiz. Haram para, hiç yemedim. Topluma saygılı olduğum için çok mutluyum\" dedi. \'DUYARLI VATANDAŞLAR OLDUĞU SÜRECE SIRTIMIZ YERE GELMEZ\' Parasını teslim alan Engin Çalışkan ise \"Mağduriyetim karşısında hassas şekilde yaklaşarak, görevini yapan emniyet güçlerimize ve paramı bulan kardeşimize çok teşekkür ederim. Polisin disiplinli çalışması ve vatandaşımızın duyarlılığı ile mutlu sonuca ulaştım. 28 yıldır Marmaris\'te, ailemle yaşıyorum. Marmaris gibi doğru bir yerde yaşadığımı bir kere daha anladım. Kaybettiğim helal bir paraymış ki bana geri geldi. Böyle duyarlı vatandaşlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez\" dedi. Kamil Pektaş ile Engin Çalışkan\'a kolonya ve çikolata ikram eden polisler, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, ikiliyi uğurladı.