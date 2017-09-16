(Görüntülü Haber) Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde kontrolden çıkan sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi yolda yan yattı. Sıcak asfalt, yola saçılırken sürücü yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi geçişinde meydana geldi. Zeki Yılgın yönetimindeki sıcak asfalt yüklü 41 BY 894 plakalı damperli kamyon Ankara yönüne giderken iddiaya göre aniden yanına yaklaşan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kamyonun direksiyon kontrolünü yitiren sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarpınca damper yan yatarak içersindeki asfalt yola saçıldı. Kaza sırasında arkadan gelen araçlar sağa sola kaçışarak kurtulurken, kamyon sürücüsü Zeki Yılgın yaralandı. Yol ulaşıma kapatılırken yaralı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu asfalt toplanıp kamyonda yol kenarına çekilince ulaşım yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



