(Görüntülü Haber) Asansör faciasında bebeği ölen anne konuştu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT\'ta geçtiğimiz gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen bebeğin annesi olay anını anlattı. Olay Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alfiye Şayahmetova 3 çocuğu ile birlikte Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir sitede oturan yakın arkadaşını ziyarete gitti. Anne Şayahmetova apartmanın eksi birinci katından, Azamat Şayahmetof(10) ile Salma Şayahmetova\'yı(5) yukarı çıkmak için asansöre bindirdi. Daha sonra da 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koydu. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Küçük Muhammed\'in bulunduğu bebek arabası duvar ile asansör kabini arasında sıkıştı. Kırılan bebek arabasından düşen Muhammed eksi dördüncü katın zeminine düştü. Annenin çığlıkları üzerine bina sakinleri yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muhammed sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kabin içinde kalan diğer iki çocuğu kapıyı kırarak kurtardı. İlk müdahalesi özel hastanede yapılan bebek daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Muhammed hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ASANSÖR ÇALIŞMIYORMUŞ Anne Şayahmetova\'nın misafirliğe gittiği yakını olan kadın, \"Benim eve geldiler misafir olarak. Sonra gelmişler düğmeye basıyormuş ama asansör çalışmıyormuş. Tamam demiş, kendim çıkarım yukarı derken asansörün kapısı açılmış. Asansörden birisi inmiş, \'Çalışıyor mu asansör\' diye sormuş. Evet cevabını alınca ilk önce 2 çocuğu binmiş asansöre. Küçük çocuğu elinde uyuyormuş. Sonra bebek arabasına koymuş çocuğunu ve yarısına kadar itmiş. Asansör bir anda yukarı çıkmış hızlı bir şekilde. Yukarı çıkınca asansör çocuk eksi dört kat aşağı düşmüş. Beni araıyor ağlıyor, ben analamadım ilk baştan. Asansörde kalmışlar diye düşündüm. Asansör hızla yukarı çıkıp aşağı iniyor. Çocuklar asansörün içinde bağırıyor. Tamam açacaklar dedim. Asansörün kapısını açtılar, gitmişler hastaneye. Çocuk çok kötü durumdaydı. ANNE ÖLEN BEBEĞİNİN VİDEOLARINI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Alfiye Şayahmetova, \"Çocuğumu komşumuzun kardeşi kurtarmış. Sonra benim bebeği çıkarmışlar. Bebeği götürdüler hastaneye. Güvenlik mi bilmiyorum ama bir kişi çok kötü konuştu benimle. Bebek aşağı düştü dedim, çıkarın çocuğu oradan. Diğer iki çocukta yukarı çıktı dedim bana sakin ol sakin ol dediler\" dedi. Gözü yaşlı anne cep telefonundan ölen küçük Muhammed\'in videolarını izlerken duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Anne Şayahmetova diğer iki çocuğunu da yanından ayırmadığı görüldü. Ayrıca olayın yaşandığı binada oturduğu öğrenilen Sude Naz isimli bir bayan ise, küçük Muhammed\'in düştüğü eksi dördüncü katın asansör kapısının olmadığını ve olaydan sonra takıldığını söyledi. Ayrıca asansörlere uyarı yazılarının da sonradan yapıştırıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.