(Görüntülü Haber) Artvinli gelin, nikâhta damattan akıllı cep telefonu istedi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İl Müftü Vekili Muhammed Aydın ilk resmi nikâhı kıydı. Nikâhta gelin Bahar Durmuş (24), nikâh akdi nedeniyle erkeğin kadına ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği bedel olan \'mehir\' için damat Fetullah Karagülle\'den (24), akıllı telefon istedi. Gelinin talebi davetlileri gülümsetti. Damat da eşinin isteğini \"Ne isterse kabulümdür. Yeter ki mutlu olalım\" diye karşıladı.



Ardanuç ilçesinde oturan Bahar Durmuş ile Adıyaman\'da müezzinlik yapan Fetullah Karagülle, müftülere de resmi nikâh kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Yasası\'nın Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Artvin İl Müftülüğü\'ne başvurarak burada kıyılacak nikâhla dünyaevine girmek istediklerini bildirdi. Başvurunun kabul edilmesi üzerine genç çift için İl Müftülük binasında yer alan nikâh salonunda tören düzenlendi.



MÜFTÜLÜKTE İLK RESMİ NİKÂH



Artvin\'de müftülükçe kıyılan ilk resmi nikâh töreni, Kuran\'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından evlendirme dosyası ile salona gelen İl Müftü Vekili Muhammed Aydın, belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak \'Evet\' yanıtı aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı. Aydın daha sonra aile cüzdanını verdiği çifte Kuran\'ı Kerim de hediye etti. Genç çifte mutluluklar dileyen Aydın, Artvin\'de müftülük olarak ilk resmi nikâhı kıydıklarını ifade etti. Aydın, evliliğin insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getirerek, bu yolda ilk adımı atan çifte evliliğin İslam dinindeki önemini anlatan bir konuşma yaptı. İl Müftü Vekili Muhammed Aydın, çifte en az 3 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.



GELİN CEP TELEFONU İSTEDİ



Tören sonrası gelin Bahar Durmuş, nikâh akdi nedeniyle erkeğin kadına ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği nikâh bedeli olan \'mehir\' için ilginç bir istekte bulundu. Gelin Durmuş, \'mehir\' olarak damattan yaklaşık 6 bin lira değerinde akıllı cep telefonu istedi. Gelinin talebi salondaki davetlileri gülümsetti. Damat Karagülle de eşinin bu isteğini kabul ederek \"Ne isterse kabulümdür. Yeter ki mutlu olalım\" diye karşılık verdi. Karagülle, resmi ve dini nikâhın bir arada ve müftülükte kıyılmasından da son derece mutlu olduklarını söyledi.



