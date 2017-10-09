(Görüntülü Haber) Artvin’deki doğa harikası Karagöl yok olmaktan kurtuldu

Muhammet KAÇAR/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Borçka İlçesi’nde Aralık Deresi\'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle 6 dönümü yok olan 30 metre olan derinliği de yaklaşık 8 metreye inen Karagöl için hazırlanan kurtarma eylem planı tamamlandı. Proje de yapılan tersip bendi ve özel menfezlerle alüvyonların dolması engellenen gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı. Borçka Tabiat Parkı’nda yer alan ve bin 800’lü yıllarda Aralık Deresi\'nin, oluşan heyelan sonucu önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinen Karagöl, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Son yıllarda Aralık Deresi\'nin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün yaklaşık 6 dönümü yok oldu, 30 metre olan derinliği 8 metreye düştü. Karagöl’ün alüvyon tehdidine karşı önlem alınmaması halinde yok olma riski üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü, Karagöl’ü kurtarmak için eylem planı hazırladı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde tersip bendi inşa edildi, ağaç ve taşlarla yapılan özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellendi. Eylem planı kapsamında derinlik ölçümü yapılacak gölün dolan alüvyonları da boşaltılacak. Gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı. GELİN-DAMAT FOTOĞRAFLARININ ADRESİ OLDU Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzelliği ile öne çıkan yerlerin başında gelen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Eşsiz güzellikleri barındıran göl tatilci ve turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Göl son yıllarda evlenen gelin ve damatların da düğün fotoğraflarını çektirdiği adres haline geldi. Çiftler doğa manzarası eşliğinde pozlar vererek mutluluklarını fotoğraflara yansıtıyor. Bir hafta sonra dünya evine girecek Semih Türüt ve Feyza Kurtuluş ikilisi düğün öncesi fotoğraflarını Karagöl’de çektiren isimlerden oldu. Çift, çok güzel bir doğası bulunan Karagöl’ü bu nedenle tercih ettiklerini söyledi. Bir hafta önce dünya evine giren Volkan ve Zeliha Yazıcı çifti de Karagöl’de fotoğraflarını çektirdi. Volkan Yazıcı \"Düğünü geçen hafta yaptık. O gün yağmurlu olunca fotoğrafları çektiremedik. Düğünden sonra fotoğraf için Karagöl’ü tercih ettik. Eşsiz doğada çok güzel fotoğraflar çektirdik\" dedi.