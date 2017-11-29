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(Görüntülü Haber) Artvin’de, Ensar Vakfı protestosuna polis müdahalesi: 10 gözaltı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, Ensar Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansı protesto eden 10 kişilik grubu, polis biber gazı ve copla müdahale edip, gözaltına aldı

29 Kasım 2017 00:06

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, Ensar Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansı protesto eden 10 kişilik grubu, polis biber gazı ve copla müdahale edip, gözaltına aldı.

Ensar Vakfı Artvin Şubesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın katılımı ile konferans düzenlendi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile davetlilerin katıldığı konferans salonuna girmek isteyen Birleşik Haziran Hareketi ve Halkevleri üyesi 10 kişililik gruba polis izin vermedi. Ensar Vakfı aleyhine slogan atan gruba polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonunda grup, gözaltına alındı.

Konferans polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında devam etti.

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