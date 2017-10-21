(Görüntülü Haber) Artvin'de Çelik ailesi asırlık köylerini terk etmiyor

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ(Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli İlçesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajın su tutmasıyla heyelan riski taşıyan asırlık köyler boşaltılıyor. İlçeye bağlı 25 haneli Havuzlu Köyü\'nde oturanlar kamulaştırılan evlerini boşaltırken bir aile ise ev ve arazilerini satmamak için 3 yıldır mücadele veriyor. Yusufeli\'nde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar arasında bulunan Artvin Barajı ve HES projesi 3 yıl önce tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj gölü nedeniyle nehrin yamacında yer alan Havuzlu Köyü heyelan riski gerekçesiyle barajın yapan şirket tarafından istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı. ŞİRKET İKNA EDEMEDİ İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Artvin Barajı\'nın su tutmasıyla, 25 hanelik asırlık köyde evlerini boşaltan ailelerden sadece Çelik ailesi ev ve arazilerini şirkete satmadı. Şirket 3 yıldan bu yana köyde tek başlarına yaşamlarını sürdüren Çelik ailesini bir türlü ikna edemedi. 4 kişilik ailenin fertlerinden Ali Çelik, bu topraklarda doğup büyüdükleri için ev ve arazilerini satmak istemediklerini söyledi. \"KERPİÇ BİNA BANA GÖRE VİLLA\" Köyde arazi ve evini satmayan tek aile olduklarını da belirten Ali Çelik, babasının 92 yaşında olduğunu, camiye bile gidemediğini anlatırler, \"Cami yok, hoca yok ama muhtarlık var. Köy tüzel kişiliği devam ederken cami lojmanı ve tüzel kişiliğe ait yerler satılabiliyor mu? Satılabiliyorsa ben orada nasıl yaşıyorum? Burası köy değilse benim çocuğum taşımacılıkla okula nasıl gidip- geliyor? Benim evim bir çoğuna göre kerpiç bina. Ama bana göre villa. Gecenin bir yarısı pencereyi açıp üzüm yiyebileceğim bir ev varsa göstersinler hemen satacağım. 10 dönümlük arazi ve evimize 850 bin lira veren şirketin teklifini kabul etmiyoruz. Bunun adını bile bilmiyoruz; kamulaştırma mı, alım-satım mı, istimlak mı, ne?\" dedi. \"KÖYÜMÜZÜ İSTİYORUZ\" Köylülerden Adem Ocak da kardeşleriyle hisseder oldukları için ev ve arazilerinin alelacele satın alındığını ancak, satın alınan bölgede tarım yapıldığını öne sürdü. Köyde tarım ve arıcılık yapmak istediğini anlatan Fatma Ocak ise, \"Eğer burada tarım yapılabiliyorsa bizi köyümüzden neden çıkarttılar? Köyümüzü geri istiyoruz. Köyde tarım yapılabiliyorsa ben de yapmak istiyorum. Şehirde çocuklarımın eline bakmak istemiyorum. Tarım ve arıcılık yapmak istiyorum\" diye konuştu.