(Görüntülü Haber) Artvin Müftüsü Uçkun, CHP'li kadınların imza kampanyasını öğrenince dağıtılan aşureyi yemedi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de CHP Kadın Kolları, açtığı stantta aşure dağıtıp, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye karşı imza kampanyası başlattı. Standı ziyaret eden Artvin Müftüsü Kemal Uçkun, imza kampanyasının içeriğini öğrenince, eline aldığı aşureyi yemeden bıraktı. Atapark Meydanı\'nda stant açan CHP Artvin Kadın Kolları üyeleri, Artvinlilere aşure dağıtarak, aynı etkinlikte müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye karşı imza kampanyası başlattı. Standı ziyaret eden Artvin İl Müftüsü Uçkun, aşure tabağını eline aldıktan sonra imza kampanyasının içeriğini öğrendi. Müftü Uçkun, bunun üzerine aşureyi yemeden tabağı yerine bıraktı. Müftü Uçkun, CHP\'li kadınlara aşure etkinliğiyle imza kampanyasının aynı anda yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kadınlar ile müftü arasında tartışma yaşanırken, Uçkun, daha sonra stanttan ayrıldı.