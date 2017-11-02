(Görüntülü Haber) Artık fakirin sobası yerine villaların şöminesini ısıtan odunu satan oduncular dertli

Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, havaların soğuması ile birlikte kış hazırlıkları yapılırken, geçmiş yıllarda fakirin sobasını ısıtan, ancak doğal gaz, kömür ve fuil oil gibi yakıtların yaygınlaşması ile fakirin sobasından villaların şöminesi ile fırıncılara satılan odunların satıcıları dertli. Tonunu 500-600 liradan satılan oduna eskisi kadar talep olmadığını, kaçak odunun piyasada fazla yer aldığını söyleyen oduncular, \"Ama kaçak elektrik kullanımına getirilen ağır yaptırımlar nedeniyle bu yıl geçmiş yıllara göre odun satışlarında biraz yükselme oldu\"dedi. Yaklaşık 400 kişinin çalıştığı Diyarbakır odun pazarınhda günlük ortalama 100 ton odun satıldığı belirtildi. Kış hazırlıklara kapsamında yoğun bir hareketliliğin yaşanması beklenen Diyarbakır Odun Pazarında odun satıcıları geçmiş yılları arıyor. Doğal gaz, kömür ve fuil oil yakıtlarının yaygın olmadığı geçmiş dönemlerde özellikle yoksulun sobalarını ısıtan odunların alıcısının artık değiştiği belirtildi. Şimdi villarlardaki şöminiler, bazı fırıncılar ve yine bazı köylüler tarafından alınan odunların tonu pazarda 500 ile 600 lira arasında satılıyor. Odun pazarında 40 yıldır odun sattığını Nedim Benek, odunları villalarda yaşayanların şömineleri için aldığını, yine çevre köylerden de gelip burda 6-7 ton odun alanlar olduğunu belirtirek, \"Bunlar dışında fırıncılar, lokantacılara odunları satıyoruz. Son zamanlarda oduna kullanımda artış var. Doğalgaz olmasına rağmen odun satışında artış var. Yaş odunun tonu 450 ila 480 lira, kuru odun ise 600 liradan satışı yapılıyor. Günlük fırıncılara 50 ton, ev için ise bazen 10 bazende 20 ton odun sattığımız oluyor\"dedi. Bazı oduncular ise, işlerinin çok iyi gitmediğini, günde ortalama 400 kişinin çalıştığı pazardan yaklaşık 100 ton odun sattıklarını belirterek, \"Odunları Siirt ve Diyarbakır\'ın Kulp ilçesinden getirtiyoruz. Bazıları odunları kaçak olarak direk alıcılarına götürüyor. Buda bizim işlerimizi etkiliyor. Biz burada vergi veriyoruz. Bu konuda denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz\"dedi. Kaçak elektrik kullanımının yaygın olması nedeniyle odun satışının etkilendiğini ancak kaçak elektrik üretimene yönelik getirilen ağır yaptırımların elektrik enerjisini ısıtmada kulananları korkuttuğunu söyleyen bazı oduncular ise, \"Kaçak elektrik kulanımına getirilen ağır cezalar nedeniyle bazı vatandaşlar yeniden oduna yöneldi, buda biraz satışları artırdı\"dedi.