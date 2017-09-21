(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de okul kantinleri denetlendi

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için okul kantinlerinde denetleme yaptı. Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Piri Reis İlköğretim Okulu ile Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde yapılan denetlemelerde hijyen, düzen ve fiyatlar kontrol edildi. Öğrencilerin sağlığını tehlikeye atabilecek konular zabıta ekipleri tarafından yetkililere aktarılırken, eksikleri olan kantinlere ceza kesildi. Öğrenci, veli ve kantin işletmecilerinin dikkat etmesi gereken unsurlar konusunda yetkililere bilgi veren Zabıta Müdürü Ekrem Baltacı, \"Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların kantinlerini aralıklarla kontrol ediyoruz. Kantinlerin ruhsatlı olarak hijyenik şartlarda hizmet verip vermediğini inceliyoruz. Satılan ürünler arasında gazlı içeceklerin olmaması lazım. Bunun dışında et ürünlerinin doğru pişirilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın sağlığı için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor\" dedi. Yapılan denetlemeler öğrenci ve kantin işletmecilerinde memnuniyet yaratırken lise öğrencisi İrem Ural, \"Kantinlerimizin denetlenmesinden memnunuz. Biz de böylece ne yediğimizi biliyoruz? dedi. Bir diğer lise öğrencisi Resul Aydın, ?Zabıtaların gelmesi çok iyi oldu. Bu durumdan ailelerimiz de memnun kalıyor. Bizim sağlığımız açısından daha iyi oldu? diye konuşurken, denetlemelerle bilmedikleri şeyleri öğrenme şansı yakaladıklarını söyleyen kantin işletmecisi Songül Çolak, yapılan uyarılara göre davrandıklarını ifade etti.