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(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de bulunan cesetlerle ilgili "muta" iddiası

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- EMLAKÇILIK yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy'de yol kenarında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi

23 Şubat 2018 19:34

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- EMLAKÇILIK yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin Arnavutköy\'de yol kenarında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5\'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere \"Muta\" nikahı ile evlenecekleri kadın bulduklarını iddia ettiği öğrenildi. Çiftin şüphelilerden birinin eşini de \"Muta\" nikahı ile evlendirmeye kalkmaları sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. POLİS 9 KİŞİYİ GÖZALTINA ALMIŞTI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nısrın Kırıdı ile Muhammet Mahmut Bachr\'ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada önce çiftin yanında çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturma sırasında gözaltı sayısı 9\'a yükseldi. Polis kısa süre içinde çiftin Esenyurt\'ta bir eve götürülerek öldürüldüğünü tespit ederken bu evde yapılan aramada kanlı battaniyeler buldu. SIR PERDESI ARALANDI Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan soruşturmada sorgulanan şüphelilerin ifadesi olayın üzerindeki sır perdesini araladı. 4 şüphelinin cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden İmadeddin E. poliste verdiği ifadesinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere \"Muta\" nikahı evlenecekleri kadın bulduklarını iddia etti. \"EŞİMİ DE MUTA NİKAHI İLE EVLENDİRMEYE KALKTILAR\" Çiftin kendi eşini de \"Muta\" nikahı ile Arap turistlerle evlendirmeye çalıştığını söyleyen şüphelinin bu duruma çok kızdığını ve cinayet işlemeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlemek için diğer çalışanlardan yardım istediğini anlatan İmadeddin E. \" Yanında çalıştığımız çiftin şoförü onları evlerinden alarak, Esenyurt\'taki eve getirdi. Orada çekiçle vurarak darp ettik. Daha sonra boğarak öldürdük. Otomobile koyarak araziye attık\" dediği belirtildi. 5 KİŞİ ADLİYEDE 4\'NÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Poliste işlemleri tamamlanan gözaltına alınan şüphelilerden İmadeddin E. ve Mhd Alaa K.\'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

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