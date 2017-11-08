(Görüntülü Haber) Arkeologlar, Yesemek'te inceleme yaptı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde yer alan Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi\'ni yerli ve yabancı 50 arkeolog ziyaret ederek inceleme yaptı. İslahiye\'de 23 kilometre mesafedeki Yesemek Mahallesi\'nde 100 dönümlük alanda 300\'den fazla bazalt heykel barındıran Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasın korunmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında aralarında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Gülsüm Umurtak\'un da bulunduğu Hitit dönemini araştıran 50 yerli ve yabancı arkeolog, Yesemeki ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de eşlik ettiği gruptaki arkeologlar, Millattan Önce 900\'lü yıllar olarak tarihlenen Yesemek\'in, taş ocağıyla birlikte heykel atölyesi şeklinde korunduğunu ve günümüze kadar geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de bölgenin önemli turizm değerleri arasında yer alan Yesemek\'in UNESCO\'nun kalıcı Dünya Miras Listesi\'ne alınarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.