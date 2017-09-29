(Görüntülü Haber) Arkadaşları bıçaklanan doktorlar X-Ray cihazı istedi

Zafer KUMRU- Suat DENİZ/ERZURUM, IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Devlet Hastanesi\'nde dün hastası tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu\'nun çalışma arkadaşları, hasta muayene etmeme eylemi yaptı. Doktorlar adına bir açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Celal İdemen, \"Bıçak ya da tabancayla girilmesini önlemek için hastane girişine X-Ray cihazları kurulmasını istiyoruz\" dedi. Ağır yaralı Dr. Yarımoğlu da gece ambulans uçakla, Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne getirildi.



Olay dün saat 16.00 sıralarında Iğdır Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği önünde meydana geldi. Dr. Serkan Yarımoğlu, muayene için kendisine gelen İbrahim Kum\'u gerekli tetkik ve tahlilleri yaptıktan sonra psikiyatri doktoruna görünmesini tavsiye etti. İddiaya göre hastaneden ayrılan ve öğleden sonra tekrar gelen Kum, yanına gittiği doktor Serkan Yarımoğlu ile tartıştı ve bıçakladı. Kalbine ve karın boşluğuna aldığı iki bıçak darbesi ile ağır yaralan Yarımoğlu\'na meslektaşları müdahale etti.



HELİKOPTERLE DOKTOR GETİRİLDİ



Evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Yarımoğlu hemen ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunan doktor Yarımoğlu için Kars\'tan ambulans helikopterle doktor getirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Serkan Yarımoğlu gece yarısına doğru ambulans uçakla ile Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç doktor hayati tehlikeyi atlatırken olaydan sonra hastane güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polise teslim edilen İbrahim Kum ise bugün doktoru bıçakladığı hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Kum tutuklanarak Iğdır Cezaevine konuldu.



DOKTORLAR POLİKLİNK EYLEMİ YAPTI



Dün yaşanan olaylardan sonra bugün hastanede toplanan ve bir basın açıklaması yapan hekimler, poliklinik yapmayacaklarını duyurdu. Hekimler adına bir açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Celal İdemen, kendisinin ve arkadaşlarının zorlukla ayakta durduklarını söyledi. Sağlıkta şiddetin kemiğe dayandığı bıçağın maalesef kalbe ulaştığını belirten İdemen şunları söyledi:



\"Serkan bunu hak edecek ne yapmıştı. Meslektaşı doktor Volkan ile Iğdır\'da ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmıştı. 3 gün sabahtan akşama kadar ameliyathaneden çıkmadan 180\'den fazla fakir çocuğun sünnet kampanyasına gönüllü yer almıştı. Her gün poliklinik yapmış ameliyata girmiş, ayın 15 günü icap nöbeti tutarak vatandaşa hizet vermiştir. Biz sağlık çalışanları hiç bir şekilde sözlü ve fiziksel şiddeti hak etmiyoruz. Hepimiz buraya hizmet vermeye, hastaların sağlıklarını korumaya, onları iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik. Ama hizmet yaparken de huzurlu bir şekilde yapmak istiyoruz. Biz Serkan’ın acısını yaşarken maalesef sosyal ortamlarda yapılan yorumlar bizim acımızı ve yarımızı daha da derinleştirdi. Bu yorumu yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulanacağız. Artık CİMER, BİMER ve SABİM ile korkutulmak istenmiyoruz. Buradan tüm yöneticilere sayın Valimiz, İl Sağlık Müdürüne ve Başhekimimize sesleniyoruz. Verdiğimiz kararları yaptığımız uygulamaları, aldığımız eğitim ve kanunlar ile yönetmelikler doğrultusunda yapıyoruz. Bize güvenin ve Serkan\'ın yaşam mücadelesine vermiş olduğunuz desteğinizi sadece böyle kötü günlerde değil her zaman görmek istiyoruz. Hepimiz şunu anlamakta zorluk çekiyoruz. AVM\'lere dahi bıçak ve silahla girilemezken hastaneye bıçak ya da tabancala girilmesini ve bunu önleyecek önlemlerin alınmamasını anlayamıyoruz. Sayın yöneticilerden güven ve huzur içinde çalışabilmemiz ve bir daha böyle bir kötü olayın yaşanmaması için şunları talep ediyoruz. En kısa sürede hastanelerin girişine X-Ray cihazların kurulmasını istiyoruz. Bu cihazların kurulana kadar güvenlik görevlilerin kapıda arama yapabilmesi için detektör temin edilmesini istiyoruz. Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali beliren sağlık personelinin daha hızlı bir şekilde güvenlik görevlilerine ulaşabileceği panik butonlarının poliklinik ve servislerine takılmasını istiyoruz. Sağlık personeline sözlü hakaret, tehdit ve fiziksel şiddeti engelleyecek, caydıracak ve yaptırımları ifade eden afişlerin hastanelerin uygun olan yerlere asılmasını istiyoruz. Ziyaret saatlerinde hastaneye gelen ziyaretçi sayısında kurallara uyulmasının sağlanmasını istiyoruz.\"



REKTÖR ÇOMAKLI ZİYARET ETTİ



Dün gece Erzurum\'a getirilen Dr. Serkan Yarımoğlu\'nu bugün ziyaret eden ve hastane önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı şöyle konuştu:



\"Iğdır\'da yapılan operasyonla sağ kalpte, akciğer atar damarında, batında oluşan ana damar yaralanmaları tamir edilmiş ve ameliyat sonrası tıbbi açıdan bütün tedbirler alınarak solunum cihazına bağlı vaziyette ve hayati fonksiyonları takip edilerek üniversitemize sevk edildi. Doktorumuz 23.30\'da hastanemize uçak ambulansla getirildi. İntikalinden hemen sonra gerekli müdahaleler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Birimi ve Kalp Damar Cerrahisi hekimlerimiz tarafından yapıldı. Doktorumuz getirildiğinde hayati tehlikesi devam etmekteydi. Yapılan ilk muayene ve sonrasında gerekli müdahale ve tetkikler sonucunda kalp damar cerrahisi yoğun bakımına solunum cihazına bağlı şekilde yatırıldı. Hayati fonksiyonları kontrol altına alınan, gerekli kan desteği sağlanan hasta gece 02.40\'ta solunum cihazından ayrıldı. Şu haliyle hastanın hayati bulguları nispeten stabil yani kontrol altında ve hala yoğun bakım takip ve tedavisi sürmektedir.\"

