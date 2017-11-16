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(Görüntülü Haber) Arkadaşını öldüren emekli uzman çavuş adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da arkadaşı 48 yaşındaki Savaş Topal'ı başından vururak öldüren emekli uzman çavuş 44 yaşındaki Murat Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2017 18:11

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da arkadaşı 48 yaşındaki Savaş Topal\'ı başından vururak öldüren emekli uzman çavuş 44 yaşındaki Murat Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 14 Kasım\'da merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı olduğu öne sürülen Savaş Topal ve Murat Erdoğan, iki arkadaşlarının yanında araç içinde tartışmaya başladı. Uzman çavuşluktan emekli olan Erdoğan, tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çekip, otomobili kullanan Savaş Topal’a ateş etti. Ağır yaralanan Topal, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Savaş Topal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan araçtan kaçan cinayet zanlısı Murat Erdoğan Osmaniye’nin Kadirli İlçesi\'nde yakalandı. Zanlı sorgusunda, \"Topal\'ın bana 40 bin lira borcu vardı. Birkaç kez istedim vermedi. Olaydan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana küfür etti, çektim vurdum\" dedi. Cinayet zanlısı Murat Erdoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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