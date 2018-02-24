(Görüntülü Haber) Arılarda 'Varroa' hastalığına karşı mücadele başlatıldı

Fatih YILMAZ TOKAT, (DHA) TOKAT\'ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, arılarda \'Varroa\' hastalığına karşı 40 bin arı kovanında ilaçlama başlattı. Tokat İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan ve Tokat İl Özel idaresi tarafından desteklenen proje kapsamında arılarda Varroa hastalığı nedeniyle toplu arı ölümleri azaltmak ve bal üretimi oranını artırmak amacıyla il genelinde bulunan 40 bin arı kovanında ücretsiz ilaçlama başlattı. Arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık ve yetişkin arılarda ürün verimliliği düşüklüğü gibi sorunlara yol açan \'Varroa\' hastalığının dünyada ilk defa 1960 yılında Hindistan?da görüldüğünü ve Türkiye?de ise 1975 yılından itibaren ciddi zararlara neden olduğunu ifade eden Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Su Ürünleri Şube Müdürü Salih Çelik, Projemiz Türkiye?de toplu mücadelede ilk projemizdir. Arıcılar Birliğimiz ile birlikte, İl Özel idaremizin katkısıyla projemizi oluşturduk. Bu hafta itibariyle sahada uygulamalara başladık. İlimizde bulunan tüm arı kovanlarında ilaçlama yapacağız. Bu ilaçlamamız ücretsiz olacak. Bu sayede de bal üretimini artıracağız. Arılarda yaşanan toplu ölümlerinde önüne geçeceğiz dedi \'BAL ÜRETİMİ ARTACAK\' Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir ise, Varroa hastalığı nedeniyle arılarda bal üretiminin az olduğunu, ilaçlama sayesinde bal üretiminin artacağını ifade ederek şöyle konuştu Şimdiye kadar arıcılarımız kendi imkânlarıyla, kendi olanaklarıyla mücadele ediyordu. Ancak ilaç bedellerinin yüksek olması nedeniyle genellikle ruhsatsız ilaçlarla yapılıyordu. Bu yıl Özel İdaremize proje sunduk. İl Genel Meclis Başkanımız Adem Dizer, projeye destek vererek piyasada bulunan en iyi ilacı temin etti. Bizde Varroa?ya karşı mücadele başlattık.