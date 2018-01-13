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(Görüntülü Haber) ArifV216 'nın Berlin galasına büyük ilgi

Mahmut Tosun, Berlin, 13 Ocak, (DHA)- ArifV216  filminin Berlin galası, Alhambra Sineması’nda gerçekleştirildi

13 Ocak 2018 19:51

Mahmut Tosun, Berlin, 13 Ocak, (DHA)- ArifV216  filminin Berlin galası, Alhambra Sineması’nda gerçekleştirildi.


 

Berlinli sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği galaya filmin başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldılar. Film ekibi, ArifV216 ‘yı sonuna kadar Berlinli izleyiciyle birlikte takip ederken Cem Yılmaz, film boyunca seyircinin filme tepkisini ölçtü.


 

Filmin sonunda hep birlikte sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan oyuncuların hayli keyifli oldukları gözlemlendi. Hemen hepsi konuşmalarında Almanca birkaç sözcük kullandı.


 

Berlin’de Berlinli Türklerle filmini izlemenin çok keyif verici olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, “vielen dank” diyerek Almanca teşekkür etti.


 

Bir haftadır bu film gösterimini heyecanla beklediklerini belirten Cem Yılmaz, “15 sene önceki kahramanlara dönerek, o kostümleri tekrar giymek, o karakterlere tekrar bürünmek bizleri çok heyecanlandırdı. Çok özlediğimiz bir şeydi” dedi.


 

Yine de Hâlâ Schengen’le Geliyoruz


 

Konuşmasına “Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin’de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil” sözleriyle devam eden Yılmaz, “Ama Schengen’le geliyoruz yine de. Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık; inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz” deyince salon kahkahaya boğuldu.


 

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik’in de takip ettiği gala gösteriminde, filmin oyuncularının hayli keyifli oldukları gözlemlendi. Filme ilgi yoğun olunca ArifV216 aynı anda 2 salonda gösterildi.

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