(Görüntülü Haber) Arhavi'de dere yatağı üzerindeki yapı kabus oldu (2)

Muhammet KAÇAR- Osman ŞİŞKO/ARHAVİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Arhavi İlçesi\'nde 4 gün önce sağanak yağmurun ardından meydana gelen selde ortaya çıkan görüntü, dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. 40 yıl önce dere yatağı üzerine inşa edilen çay alım yeri ve üzerindeki cami lojmanı geçen sürede altından akan derenin tıkanmasına neden olunca, Kavak Köyü\'nde 5’i büyük onlarca sel afeti yaşandı. Sel sularının duvarlarını yıkarak içinden aktığı çay alım yerinin üzerinde imamın kaldığı lojman binası boşaltılan yapı için yıkım kararı alındı. Arhavi İlçesi\'nde 4 gün önce metrekareye 248 kilogram yağışın düşmesi sonucu sel afeti meydana geldi; 285 işyeri, 125 konut ile 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi sel sularından etkilendi. Selden en çok etkilenen Kavak Köyü Yukarı Mahalle\'de, Kireçli deresinin taşması sonucu çok sayıda evin zemin ve bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. 11 ay öncede sele maruz kalan köyde yaşanan son sel afeti ilginç bir ayrıntıyı gündeme getirdi. 40 yıl önce dere yatağı üzerine inşa edilen çay alım yeri ve üzerindeki Küçük Cami lojmanı geçen sürede altından akan derenin tıkanmasına neden olunca, Kavak Köyü\'nde 5’i büyük onlarca sel afeti yaşandı. Her şiddetli yağmur sonrası derenin taşması ile köyün kabusu haline gelen yapı son sel afetinin de nedeni oldu. Taşan derenin sürüklediği ağaç ve malzemeler yapının altından akan dere yatağını tıkayınca sel suları yatağından ayrıldı, köydeki evleri ve tarım arazilerini bastı. Sel suları duvarlarını yıktığı yapının içinden aktı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. YIKIM KARARI ÇIKTI, LOJMAN BOŞALTILDI Sel sularının çekilmesinin ardından lojmanda ailesi ile kalan cami imamı evi boşalttı. Arhavi Kaymakamlığı da her şiddetli yağmurda köyü tehdit eden çay alım yeri ve Yalıkavak Küçük cami lojmanı için yıkım kararı aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağında biriken malzemeleri iş makineleri ve kamyonlarla boşaltmaya başladı. Kireçli Deresi yatağının genişletilerek ıslah edilmesi kararlaştırıldı. Proje çalışması başlatılan dere yatağında olası bir sel afetinin daha yaşanmaması için çalışmaların kısa sürede tamamlaması planlanıyor. \'BEDAVA YERDİ, BİR HATA İLE YAPILDI\' Evi selde sular altında kalan Mehmet Hikmet Özgen, en kolay ve bedava yer olduğu için bir hata sonucu dere yatağı üzerine yapılan çay alım yeri ve lojmanın her yağmurda taşan derenin yatağının tıkanmasına neden olduğunu belirterek evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. Kalıcı bir çözüm istediklerini anlatan Özgen, \"Nereye gidelim? Korku içinde mi yaşayalım?Bir kurum ötekine yolluyor. Biri \'ben yapamam\' öteki \'ben yapamam\' diyor. Bu rezaletin yaşanması beklendi\" dedi. \'KAÇIP CANIMIZI ZORLA KURTARDIK\' Evinin bodrum katı sular altında kalan Ahmet Uzunhasanoğlu da her yağmurda sel afeti yaşadıklarını belirterek \"İllaki evimiz yıkılsın mı, insanlar ölsün mü? Fındık bahçem gitti, evim balçık dolu. Etüt yapıldı, \'para geldi\' deniyor ama ortada bir şey yok. Bilinçsizce dere yatağı üzerine zamanında bir bina yapıldı. Kimse yer vermeyince mecbur kalındı. Bu binadan dolayı dere yatağı sürekli tıkanıyor ve su etrafı basıyor\" diyerek her yağmurda evden kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi. \'TSUNAMİ GİBİ SEL SULARI GELDİ\' Sevim Özgen de \"Lojmanı yasak olan dere yatağı üzerine zamanında yaptılar. Bu nedenle 5\'inci büyük afetimizi yaşadık. Tsunami gibi sel suları geldi. Evimiz balçıkla kaplandı. Daha önce de geldiler, baktılar ama kalıcı bir çözüm bulmadılar\" diyerek, kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.