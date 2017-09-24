(Görüntülü Haber) Ardanuç’ta 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Ardanuç İlçesi’nde bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliğine katıldı.



Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\' dolayısıyla Artvin’in Ardanuç İlçesi’ndeki Engelsiz Yaşam parkında yaklaşık 100 kadının katılımı ile etkinlik düzenlendi. Şık kıyafetleriyle etkinliğe katılan kadınlar süslü bisikletleriyle pedal çevirdi. Bisikletli kadınlar polis eskort aracı eşliğinde ilçe merkezinden geçerek 5 kilometre yol aldıktan sonra Cehennem Kanyonu’na ulaştı.



Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu sözcüsü Leman Albayrak, Türkiye çapında 55 şehirde eş zamanlı yapılan etkinlikle sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek kadınların yollarda daha fazla yer almasını amaçladıklarını söyledi. Albayrak, “Bisiklet sadece spor amaçlı kullanılmamalı. Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz” dedi.



Pedal çeviren kadınlara destek veren Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir’de motorlu araçların kullanımının azaltılmasına destek olmak için düzenlenen etkinliğin hem sportif faaliyet hem kadınların dayanışmasının bir ürünü olduğunu söyledi. Başkan Demir, “ Bence daha güzel olanı ise bunu kadınların yapıyor olması. Çünkü son günlerde kadınlara yönelik küçümseyici hatta bazı belediyelerde otobüsleri kadın erkek şeklinde ayırarak destek olmaları doğru değil. Bu anlamda bizde belediyemiz olarak kadınların bu etkinliklerine destek oluyoruz” diyerek etkinliği düzenleleyenlere teşekkür etti.