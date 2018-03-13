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(Görüntülü Haber) Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Muhtarlar Derneği'nce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gece düzenlendi

13 Mart 2018 14:05

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Muhtarlar Derneği\'nce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gece düzenlendi. Aşıkların sazlı- sözlü değişlerle Mehmetçik\'e övgüler sıraladığı gecede, Mehmetçik Vakfı\'na bağış toplandı. Çıldır ilçesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Derneği tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek gecesi gerçekleştirildi. Çıldır Gölü kenarındaki restoranda düzenlenen geceye Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, köy ve mahalle muhtarları, iş adamları, esnaf ile davetliler katıldı. Gecede, geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere hindi eti açık artırmaya çıkarıldı. 600 liradan açık artırmaya çıkarılan hindiyi, 5 bin lirayla en yüksek fiyatı veren Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural satın aldı. Gecede Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere 22 bin 100 lira toplandı. Vali Bilmez, düzenledikleri geceye ilişkin \"\'Aşıklar diyarı\' Çıldır\'dan ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet edecek bu etkinlikle inşallah, cephede olan Mehmetçik\'imize buradan dua gönderiyoruz; selam gönderiyoruz. Biz millet olarak onların arkasında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım\" diye konuştu. Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya ise Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Geceye katılan Çıldırlı aşıklar, sazlı- sözlü türküler eşliğinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan asker ve polise övgüler dizdi. Sazları ve sözleriyle Mehmetçik\'in kahramanlıklarını dile getiren aşıkların değişleri, büyük beğeni topladı.

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