T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ardahan'da renkli nevruz kutlaması

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Üniversitesi’nin düzenlediği nevruz etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı

21 Mart 2018 20:51

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Üniversitesi’nin düzenlediği nevruz etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Aşık Şenlik Meydanı’nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkmenistan ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler dans gösterisi sundu. Kutlamalarda çuvalla yürüme, halat çekme, sandalye kapma yarışmaları yapıldı. Öğrencilerin yoğurt içerisine gizlenen altını aradıkları, yoğurt yeme yarışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Etkinlik Türkmen pilavı ikramının ardından halaylarla devam etti. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, “Yeni günümüz hayırlı bereketli olsun, başarılar getirsin. Her ne kadar baharın başlangıcı olsada Ardahan’da serin bir hava var. Bu havayı oynayarak, eğlenerek ısıtacağız. Nevruz Bayramınız kutlu olsun” dedi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, Nevruz Bayramı\'nın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu mutlu günün hepimize hayırlar getirmesini, ülkemize bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKTEMURARDAHAN DHA ARDAHANArdahanYenisey Kampüsü AşıkMeydanında Nevruz BayramıEtkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ArdahanRektörü Prof Dr Mehmet BiberSaygıMarşıTürkmenistanAzerbaycanKutlamalarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24