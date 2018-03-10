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Eğitim

(Görüntülü Haber) Ardahan'da kodlama ve robotik atölyesi açıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkez 23 Şubat İlköğretim Okulu'nda 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında 'kodlama ve robotik atölyesi' oluşturuldu

10 Mart 2018 19:35

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkez 23 Şubat İlköğretim Okulu\'nda \'Kodla Üret Ardahan Projesi\' kapsamında \'kodlama ve robotik atölyesi\' oluşturuldu. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı ortaklığıyla kurulan \'kodlama ve robotik atölyesi\'nin açılışına Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin \'kodlama\' ve \'üç boyutlu tasarım\' konularında bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği \'Kodla Üret Ardahan Projesi\' hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, proje ile öğrencilerin analitik düşünmelerini, soru-cevap süreci içerisinde soru çözme ve grup çalışmasını ön palana çıkarmalarını amaçladıklarını söyledi. Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ise \"Kodla Üret Ardahan Projesi\'ni Ardahan’a kazandırdığımız için mutluyuz. Biliyoruz ki, 21\'inci yüzyıl dijital çağ. Biz de çocuklarımıza robotik kodlamayı öğretip, kendi bilgisayarlarını, kendi oyuncaklarını nasıl yapacakları konusunda destek olmak için buradayız. Heyecanlıyız ve çok mutluyuz. \'Kodla Üret Ardahan Projesi\' Türkiye genelinde yaklaşık 10 ilde bulunuyor. Ardahan da bu illerin arasında. Bizler de vakıf olarak böyle bir proje geliştirdik\" diye konuştu. Vali Mehmet Emin Bilmez de projeyle ilgili \"Kodla Üret Ardahan Projesi ile inşallah çocuklarımız hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaklar. Hayalleri daha da gelişecek. Hem günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunları giderecekler, beyin jimnastiği yapacaklar, çözüm arayacaklar. Bu da çocuklarımıza beyinsel anlamda daha da katkı sağlayacaktır. Bu atölyeyi ilimize kazandıran Ardahan Eğitim Vakfı\'na teşekkür ediyoruz.\" Açılışı yapılan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören öğrenciler, kendilerinin yaptığı kodlama ve robotları katılımcılara tanıttı.

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