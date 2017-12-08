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(Görüntülü Haber) Ardahan’da eğitime kar engeli (2)

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezindeki köylerde, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi

08 Aralık 2017 12:52

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezindeki köylerde, Posof ve Hanak ilçeleri ile Çıldır ve Damal ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan\'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi\'nde ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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