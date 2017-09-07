(Görüntülü Haber) Ardahan'da bu yıl 600 ton bal elde edildi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'da bu sezonda 50 bin kovandan toplam 600 ton organik çiçek balı elde edildi.



Kafkas arı ırkının gen merkezi kabul edilen Ardahan\'da arıların ürettiği çiçek balının hasadı tamamlandı. Sezon boyunca 700 kayıtlı arı işletmesinde bulunan 50 bin kovandan 600 ton bal elde edildi. Arıcıların son bal hasadına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Başkanı, Ak Partili Faruk Köksoy da eşlik etti. Bal hasadının yapıldığı Çadaldere Köyü\'ne giden Vali ve Belediye Başkanı, burada arıcılarla birlikte kovanlardan bal hasadı yaptı.



Vali Mehmet Emin Bilmez, patentli Ardahan balının kısa sürede satıldığını, fakat Ardahan balının daha iyi anlatılması için iyatın yukarılara çekilmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, insanların turizm anlamında Ardahan\'a bal almaya gelmelerini beklediklerini kaydetti.



Çataldere Köyü\'nde arıcı Nejdet Bilgin de, köyde iki kızı ve bir oğlu ile birlikte çalışarak bal üretimi yaptıklarını, bu balı Kafkas Arısından elde ettiklerini ifade etti. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu bal hasadının 15 Ağustos itibariyle tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:



\"Birliğimize kayıtlı üretici sayısı 700, kayıtlı kovan sayımız ise 50 bindir. İlimizde bal hasadı Temmuz ayının 25\'inde başlıyor Ağustos ayının 15\'inde bitiyor. Şuan da biz hasat dönemimizi bitirdik. 50 bin kovandan koloni başına yaklaşık 12 kilogram bal elde ettik. İl genelinde ise 600 ton kadar bal elde etmiş durumdayız.\"



ÖNCE SIR ALINIYOR



Kovanlardan alınan petek balı, özel üniteye sahip kapalı el arabası ile tesise götürülüyor ve burada ilk önce sır alma işlemi uygulanıyor. Sır alma işlemi ile petekteki balın akmaması için arıların her bir gözeneğe attığı mühür özel bir çatal ile kazınıyor. Petekteki bal, önünde ki mührün kazılması ile akışkan hale geliyor ve ardından süzme işlemi uygulanıyor. Süzülen bal, önce bir kaba alınıyor ve dinlendiriliyor. Ardından dinlenen bal kavanozlara doldurularak paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.