(Görüntülü Haber) Arda Turan Afrin'deki askerler için kan verdi

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Arda Turan ve Galatasaray Eski Yöneticisi Emir Sarıgül, Türk Kızılay\'ı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği kampanyada Afrin\'deki askerler için kan bağışında bulundu. Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Arda Turan, Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş katıldı. Yapılan açıklamaların ardından Arda Turan, Afrin\'deki askerler için kan bağışında bulundu. Elinden geldiği kadar destek vermeye çalıştığını ifade eden Arda Turan, \"Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi\'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey\'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübüne de bu güzel duyarlılıkları için teşekkür ederim. Kızılay\'a, elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık ve destek verdik. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Askerlerimiz orada. Biz de onlara dualarımızla, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun\" dedi. Bu konuda herkesin gösterdiği duyarlılığı göstermeye çalıştığına değinen Turan, \"Ekstra bir duyarlılık yok. Burada hepimizin gösterdiği duyarlılığı bende göstermeye çalışıyorum. Onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Onlar için dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah en kısa zamanda başarılı bir şekilde operasyonu bitirip, yurdumuza dönerler\" diye konuştu. ALİ ALTINBAŞ: \"HEYECANIMIZ ÜLKEMİZ İÇİN\" Gösterdiği ilgi için Arda Turan\'a teşekkür eden Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, \"Düzenlediğimiz bu anlamlı güne destek verdiği için Arda Turan\'a çok teşekkür ediyorum. Bu milletimizin bütünlüğü, beraberliği için gençlerimizin ne kadar heyecanlı ve duyarlı olduğunu burada görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bugün verdiğimiz ülke mücadelesinde öğrencilerin, Arda Bey\'in ve bizim heyecanımız ülkemiz için. Ülkemiz var olsun\" ifadelerini kullandı. PROF. DR. ERHAN: \"BU DESTEK TÜRKİYE\'NİN HER TARAFINA YAYILACAK\" Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, \"Arda Turan\'a, Altınbaş Üniversitesi\'nin Kızılay ile beraber başlatmış olduğu bu anlamlı kampanyaya verdiği destek için çok teşekkür ederim. İnşallah bu destek Türkiye\'nin her tarafına dalga dalga yayılacak. Afrin\'de \'Zeytindalı Harekatı\' ve \'İç Güvenlik Harekatı\'nda\' mücadele eden bütün Mehmetçiklere bizde üniversite camiası, öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak kalbi desteklerimizi, selamlarımızı buradan iletiyoruz\" şeklinde konuştu.