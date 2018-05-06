(Görüntülü Haber) Arda, kendi sünnet düğününe yetiştirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, ortaokul öğrencisi Arda Akyol (12), velayetini elinde bulunduran annesinin hafta sonları görebilme izni olan babasına teslim etmemesi nedeniyle dedesinin kendisi için düzenlediği sünnet düğününe katılamadı. Arda\'nın sünnet kıyafetleri ayaklı askıya asıldı. Baba İsmet Akyol\'un (37) şikayeti üzerine jandarmaların kendisine ulaşıp, düğüne getirdiği Arda, kıyafetlerini giyip, babasıyla karşılıklı oynayabildi.



Irlıganlı Mahallesi\'nde yaşayan pazarlamacı İsmet Akyol ile butik işleten A.Ö. (35), iki yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin 12 yaşındaki çocukları Arda Akyol\'un velayeti mahkeme tarafından annesi Arzu Örsel\'e verildi. Mahkeme, baba İsmet Akyol\'a da oğlu ile her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi sabahından pazar akşamını kadar birlikte olma hakkı verdi. İsmet Akyol\'un babası Yaşar Akyol, dün Irlıganlı Mahallesi\'nde torunu Arda için sünnet düğünü düzenledi. 6 ay önce başlayan düğün hazırlıkları kapsamında bütün yakınlarına davetiyeler dağıtıldı, Arda\'nın giyeceği sünnet kıyafeti alındı.



Düğün günü oğlu Arda Akyol\'u almak için boşandığı eşinin evine giden baba İsmet Akyol, çaldığı kapının açılmaması üzerine boşandığı eşi A.Ö.\'yü cep telefonundan aradı. Telefon da kapalı sinyali verince baba İsmet Akyol, jandarmaya haber verdi. Sünnet düğününün yapılacağı yere jandarma ekipleri geldi. Mahkeme kararıyla düğün günü oğluyla birlikte olma kararı bulunan ancak eski eşinin oğlunu kaçırdığını iddia eden baba İsmet Akyol, eski eşinden şikayetçi oldu. Babanın şikayeti üzerine Arda, aranmaya başlandı. Evin önünde düzenlenen düğün töreninde Arda olmayınca, sünnet kıyafeti ayaklı askıya asıldı. Düğünde davetliler Arda\'yı göremeyince şaşkına döndü. Baba İsmet Akyol ve dede Yaşar Akyol davetlilerden özür diledi. Davetliler, takı merasiminde sünnet çocuğu olmayınca ellerindeki para ve altınları kutuya attı.



Dede Yaşar Akyol, düğün alanına üzerinde \'Torunum Arda\'nın en mutlu gününde sünnet merasiminden annesi tarafından kaçırılmıştır. Tüm davetlilerden özür dilerim\' yazılı afiş astı. Baba İsmet Akyol, oğlunun mahkeme kararıyla yanında olması gerektiğini ancak annesi tarafından kaçırıldığını belirterek, \"Dedesi, oğlum için sünnet töreni yaptı ancak oğlumu annesi kaçırdı. Bulamıyoruz, aradık yoklar. Evde de iş yerinde de yok. Sünnet kıyafetini bile kendi seçmişti ama giyemedi. Biz de kıyafeti ayaklı askıya astık\" dedi.



Yemekli sünnet mevlidi bitmek üzereyken jandarmadan mutlu haber geldi. Jandarma ekipleri, Arda\'yı annesinden alıp, düğün alanına getirdi. Sünnet kıyafetini giyen Arda, koltuğuna oturup, poz verdi. Ardından babasıyla birlikte karşılıklı oynadı.

