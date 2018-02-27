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(Görüntülü Haber) Arazi toplulaştırması mağdur etti iddiası

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'un Akyaka köyünde oturan bazı vatandaş yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını öne sürdü

27 Şubat 2018 17:31

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'un Akyaka köyünde oturan bazı vatandaş yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını öne sürdü. Merkeze bağlı Akyaka köyünde oturan bir grup vatandaş, ekim ayından başlayan ve 13 bin dönüm araziyi kapsayan toplulaştırma çalışmalarının kendilerini mağdur ettiğini savundu. Süleyman Akbaş (57), Benim 17 dönüm tarlam var, 6 dönümünü bir yerden, 9 dönümünü bir yerden vermişler. Kaç defa gidip rica ettik ama bizi dikkate almadılar. 16 dönüm tarla beş parçaya bölünmüş. Madem böyle olacaktı tarlalarım yerinde dursaydı. Hiç olmazsa iyi yerde ekerdik. Sulayamayacağım tarlayı ne yapayım. Bana göl kenarından tarla vermişler. Su yok, yolu uzak, sebze ekilmez, ağaç dikilmez. Mağdur oldum dedi. Melahat Camgöz (62), 30 dönüm arazimi 13- 15 parçaya bölmüşler. Bazı yerlerde 157 metrekare, bazı yerlerde 240 metrekare yer vermişler. Bu birleştirme değil bölünme olmuş. İyi yerlerimi alıp kır, taşlık yerlere vermişler. Bu adalet değil. Eşime ait tarlalarda da aynı şekilde mağdur olduk. Telefon açıyoruz. Telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Zengin olan 10 kişi ovanın iyi yerlerini almış, geri kalan fakirleri kenara köşeye atmışlar. Biz bu toplulaştırmaya razı değiliz. Bir an önce keşif yapılıp ona göre yetkililerimiz karar versin diye konuştu. Yakup Şahin, Toplulaştırma yapılmadan önce yapılan toplantıda \'ağaçlar kesilmeyecek\' dendi. Benim tarlam kendi yerinde kaldığı halde ceviz ağaçlarımı kestiler. Telefon açtım söyledim. \'Tamam mağduriyetini giderelim\' dediler ama sonuç çıkmadı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum dedi. Mustafa Uysal (62) da 15 dönüm tarlamızı almış, gölün kenarına atmışlar. 5 dönüm yeri 5 parça etmişler. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Müracaat ettik \'çaresine bakacağız\' dediler ama bir sonuç çıkmadı diye konuştu.

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