(Görüntülü Haber) Arazi kavgasında birbirlerini öldürdüler

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında tartışma çıkan 2 kişi, birbirlerini av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.



Olay, öğle saatlerinde Hacı Eyüpler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz arazide karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Sarıtaş ile Gülmezyüz, yanlarındaki tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Silah sesini duyanlar gittikleri arazide, 40 yaşındaki Mahmut Sarıtaş ile 61 yaşındaki İbrahim Gülmezyüz\'ü kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Sarıtaş\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülen İbrahim Gülmezyüz de acil serviste doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.



Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz\'ün cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma yeni bir olay yaşanmaması için mahallede yoğun önlem aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.