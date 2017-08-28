(Görüntülü Haber) 'Arapça Allah yazıyor' dediği karpuzu Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ\'de üzerinde Arapça Allah yazısını anımsatan şekillerin yer aldığı karpuz dikkat çekti. Tarlasında yeşeren karpuzun kendisini heyecanlandırdığını ifade eden çiftçi Ömer Dede ise karpuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini söyledi. Kayseri\'nin Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği\'nde tarlasına karpuz eken Ömer Dede, karpuzları kontrol etmek için tarlaya gitti. Burada karpuzları tek tek inceleyen Dede, bir karpuzun üzerine yer alan ve arapça Allah yazısını anımsatan şekilleri görünce şaşırdığını belirtti. Karpuzun üzerindeki şekle dikkatli bakıldığında Allah yazısının ortaya çıktığını ifade eden Dede, Sabah tarlaya çıktığımda karpuzu görünce gözlerime inanamadım. Hem şaşırdım hem de heyecanlandım. Tarladaki bir karpuzun üzerindeki şekiller dikkatimi çekti. Yakından baktığımda adeta Arapça Allah yazısını anımsatan harfler vardı dedi. Karpuza şu an gözü gibi baktığını kaydeden Dede, \'Elim koparmaya gitmedi. Eğer kabul eserse ben bu karpuzu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istiyorum. Çünkü benim için çok özel ve anlamlı bir karpuz? diye konuştu.