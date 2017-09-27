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(Görüntülü Haber) Arap turistlerin su sporları ilgisi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan su sporları aktivitelerine Arap turistler ve Türk tatilciler yoğun ilgi gösterdi

27 Eylül 2017 14:25

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan su sporları aktivitelerine Arap turistler ve Türk tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kemer, bu yıl Rus ve Ukraynalı turistlerden büyük ilgi görmesine rağmen, su sporları işletmecileri asıl kazancı Arap turistlerden kazandı. İlçe merkezinde bulunan ve Türkiye\'nin en önemli koylarından Ayışığı Parkı her gün binlerce turisti ağırlarken, hafta sonları özellikle Antalya merkezden birçok kişi denize girmek için bu koyu tercih etti. Kemer Ayışığı Su Sporları İşletme Müdürü Murat Taşdelen, \"Türkiye\'nin en güzel koylarından biri olan Kemer Ayışığı koyunda su sporları yapıyoruz. Bölgemize özellikle Rus ve Ukraynalı turistler geliyor. Ama bizi özellikle yerli ve Arap turistler tercih ediyor. Müşterilerimiz jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerimizi tercih ediyor. Biz de müşterilerimize özel haftada bir gün dünyaca ünlü flyboard şampiyonlarıyla sahilde şovlar düzenliyoruz\" dedi. İzmir\'den tatil için Kemer\'e gelen Birgül Yıldız, \"İlk kez su sporlarını deniyorum, heyecanı yaşamak için\" dedi. İzmir\'den kız kardeşiyle tatile gelen Nurgül Gökdal, \"Bu yıl ilk defa Antalya\'ya geliyoruz. Kemer\'e geldik ve su sporu olarak da bananayı tercih ettik. Heyecanlı görünüyor\" dedi. İstanbul\'dan gelen Osman Türker de \"Kemer\'e ilk gelişimiz arkadaşımla beraber. Jet-ski yaptık az önce. Çok güzel bir deneyimdi. Ama biraz dönüşlerde korktuk. Onun haricinde bir şey yoktu. Bir daha binmek isterim\" diye konuştu.

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