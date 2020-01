(Görüntülü Haber) Arap dünyasından 47 STK temsilcisi Türkiye'nin deneyimlerini öğrenmek için geldi

Betül KARABACAK/Ömer HASAR-İSTANBUL (DHA) - NİŞANTAŞI Üniversitesi ve SosyalBen Akademi işbirliği ile sosyal sorumluluk alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla 7 ülkeden gelen 47 farklı sivil toplum kuruluşu temsilcisi Nişantaşı Üniversitesi\'nde buluştu. Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Lübnan, Filistin, Mısır ve Kuveyt olmak üzere 7 ülkeden 47 farklı sivil toplum kuruluşu temsilcisinin buluştuğu ziyarette Türkiye\'de yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları, bu alanda elde edilen başarılar ve bunların Arap dünyasında nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine görüşmeler yapıldı. Ziyaret sonrası DHA\'ya konuşan Ivory Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Mahmoud Ayman Alsaleh, \"Bizim Ivory olarak amacımız Türkiye\'de yakalanmış olan başarıyı, kaydedilen ilerlemeyi dinleyip buradaki tecrübeyi dünyanın diğer gelişmekte olan ülkelerine aktarmak, orada örnek teşkil etmek, buradaki başarıya giden yolları yöntemleri öğrenip diğer ülkelere aktarabilmek niyetindeyiz. Türkiye\'nin başarısının dünyaya tanıtılmasını, diğer ülkelere örnek olmasını hedefliyoruz\" dedi. Alsaleh, \"Şu anda İstanbul\'da 3 günlük bir konferansımız var. Konferansın ana hedeflerinden bir tanesi de Türkiye\'de sosyal anlamda yapılan hizmetler, üniversitelerin bu anlamda katkıları, ne tür çalışmalar olduğu, toplumsal alanda sunulan hizmetler, özel sektörün ve kamu dışı örgütlerin tecrübelerini ve başarı hikayelerini dinlemek. Bundan dolayı Nişantaşı Üniversitesi\'ni ziyarete geldik. Bu katılımcıları getirme hedefimiz buradaki STK\'ların başarı hikayelerini, tecrübelerini öğrenip kendi ülkemizde uygulamak. Ayrıca fikir alışverişi içinde bulunmak. Hem bunlar arasında bir işbirliği hem de Ivory şirketi olarak nasıl bir organizasyonda yer alabiliriz? İkisini bir arada nasıl buluşturabiliriz? sorularını yanıtlamak için toplandık\" diye konuştu. HER KONUDA HİZMETLE İLGİLİ TÜRKİYE\'NİN DENEYİMLERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR Gelen STK temsilcilerinin sadece eğitim alanında değil birçok başlıkta Türkiye\'deki sivil toplum hareketlerini izlemek istediklerini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Barış Yeşilbaş, \"Aslında tek alan eğitim değil. Toplumun her kesimine her konuda hizmetle ilgili Türkiye\'nin deneyimlerini öğrenmek istiyorlar. Farklı sektörlerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeleri oldu. Konferanslara katıldılar. Üniversitemizi ziyaretlerinin sebebi de bir sivil toplum kuruluşu olarak vakfımızın üniversitemiz vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetler, bunun eğitime yansımaları, eğitim projeleri, sektörel tecrübe aktarmak üzere kendilerini davet ettik\" dedi. GÜNDEMİMİZDE SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN PROJELER VAR Yeşilbaş, şöyle devam etti: \"Bizim zaten Türkiye olarak ana öğrenci kaynağımız yada işbirliklerinde en kolay ilerleyebildiğimiz ülkeler Ortadoğu ve Arap ülkeleri. Hem onlar bizimle işbirliği yapmaya çok istekliler hem de biz onlara tecrübelerimizi aktarmaya, birlikte projeler gerçekleştirmeye ve bölgenin kalkınmasına istekliyiz. Zaten uluslararası alandaki önemli projelerimizden birisi de Arap ülkelerinden gelen özellikle mültecilere yönelik onları topluma kazandırmak adına yapılan projeler. İyi projeler çıkacak diye düşünüyoruz. Mülteci öğrencilere belli burs programları oluşturuyoruz. Onların dezavantajlarını gidermek amacıyla belli destekler veriyoruz. Özel eğitimler veriyoruz. Bunun dışında öğrenci olmayan ama topluma kazandırılabilecek yaşta ve kişilikte olan mülteciler için de projelerimiz var. Burada grupları temsil eden dernekler oluştu. Onlarla çalışmalarımız sürüyor. Birlikte örneğin Suriyeli kadınların meslek edinmeleri, Türkiye\'de çalışabilecekleri, verimli olabilecekleri ve gelir sağlayabilecekleri işler edinebilmeleri için mesleki eğitimler vermek üzere çok önemli bir projemiz var. Bunun içerisinde Şişli Kaymakamlığı da olacak, birlikte yürütüyoruz bu projeyi. Bu, şuan gündemimizde olan önemli projelerden bir tanesi ama sadece Türkiye ile sınırlı kalma düşüncesinde değiliz. Ülke dışında da ihtiyaç sahibi gruplara ulaşıp projelerimizi gerçekleştirme niyetindeyiz.\" \'DÜNYANIN VE ÜLKENİN SORUNLARINA NASIL ÇÖZÜM ÜRETİRİZ?\' ÜZERİNE KONUŞTUK Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil de \"Kendi ülkelerindeki sivil toplum kuruluş faaliyetlerinden bahsetmek ve Nişantaşı Üniversitesi\'nin sivil topluma dair neler yaptığıyla ilgili bilgi edinmek için oluşan bir birliktelikti. Bizim adımıza hoş bir birliktelikti çünkü sivil toplum kuruluşlarının özellikle topluma hizmet alanındaki çalışmalara önem veriyoruz. Bu anlamda okulumuz içinde, Türkiye’de topluma hizmet projelerine önem veren kurum ve kuruluşlar ile öğrencilere, doğru sosyal sorumluluk projeleri ile tanışma ve uygulama konusunda danışmanlık veren SosyalBen Akademi ile beraber kurduğumuz “Topluma Hizmet Uygulamaları” Departmanız bulunmaktadır. Bugünkü çalışmada da aslında gençlerin toplumsal bilinci nasıl oluşturulur? dünyanın ve ülkenin sorunlarına hep birlikte nasıl çözüm üretiriz? soruları üzerine konuştuk\" açıklamasında bulundu. SosyalBen Akdemi Satış ve Pazarlama Sorumlusu İpek Gürsel ise \"Bugün Arap ülkelerinden önemli STK yetkililerini burada ağırladık. Hep beraber ileri gerçekleştirebileceğimiz ortak projeler üzerinde konuştuk. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde de ortak projelerimizi hayata geçirebileceğiz. Türkiye\'de benzer uygulamaların nasıl yapıldığı görmek, üniversitelerin bu konuda tutumlarının ne şekilde olduğunu anlamak ve araştırıp, kendi ülkelerinde benzer çalışmaların uygulanmasını sağlamak amacıyla buradalar\" dedi.