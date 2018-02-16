(Görüntülü Haber) Aranan hükümlünün baskın saati şaşkınlığı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 17\'si hırsızlık 26 ayrı suç kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Doğan Akipa (23), saklandığı evde öğlen saatlerinde polisleri karşısında görünce \"Hep şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi?\" dedi. 2009-2017 yılları arasında 17 ayrı hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunun Doğan Akipa, 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 Haziran 2017 tarihinde tutuklu bulunduğu ve Ceyhan Tarım Açık Cezaevi\'nden firar eden Akipa\'yı, 8 ay boyunca kaçan hükümlünün saklandığı yeri tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün öğlen saatlerinde eve baskın düzenledi. Kapıda polisleri gören Akipa, \"Polis hep şafak vakti operasyon yapar, operasyon saati geçmedi mi? Siz nerenden çıktınız?\" dedi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.