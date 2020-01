(Görüntülü Haber) Arakanlı 30 bin çocuk yetim kaldı

İrfan Sapmaz / Bangladeş, 19 Eylül (DHA) - Myanmar ordusunun ve Budistlerin baskıları sonucu canlarını kurtarmak için Bangladeş\'e sığınan Arakan Müslümanlarının uğradığı felaketin boyutları her geçen gün ortaya çıkmaya başlıyor. Şu andaki rakamlara göre 30 bin çocuk anne ve babasız olarak çadırlarda veya bakım evlerine sığınıyor.



Ülkede sayıları 1 milyona ulaşan Myanmarlı Müslümanlar ülkelerinde can verirken, geride ise 30 bin yetim çocuk kaldı. 180 milyon nüfuslu dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Bangladeş ise çoğu ile akrabalık bağları bulunan Myanmar Müslümanlarına kucak açmayı sürdürüyor.



Türkiye\'nin Myanmar Müslümanları ile ilgili çağrısı özellikle Bangladeş\'te ve Myanmar Müslümanları arasında ses getirirken, Türkiye\'nin Kızılay, Diyanet Vakfı, TİKA ve bazı yardım teşkilatları da imdada yetişiyor.



Türkiye\'nin Yardımeli Vakfıda yaklaşık 5 yıldır bu ülkede faaliyet gösterenler arasında yer alıyor. Yardımeli Vakfının Cox\'bazar şehrine sadece 50 km uzaklıktaki kamplara yakın bölgede açtığı bir okulda çok sayıda Myanmarda anne ve babasını kaybetmiş yetimler barınıyor. Yardımeli Vakfı Bangladeş Koordinatörü Mehmet Çitil, Türk halkının yardımları ile Bangladeş ve Myanlarlı Müslümanların yardımına ulaşmak için geldiklerini belirterek yetimlere kucak açmanın sevinicini yaşadıklarını dile getirerek, “Okulun yetimler bölümünde kalan yaşları henüz 5 ile en fazla 10 yaşları arasındaki Myanmarlı çocuklar gün içerisindeki eğitimleri dışında odalarında ya uyuyorlar, veya ders çalışıyorlar. Ne gidecek bir yerleri, ne de gidecek bir kimseleri var çünkü.“ dedi.



Ancak Yardımeli vakfı onların her türlü ihtiyaçlarını görüyor. Günde onlara 3 öğün yemek pişirilip veriliyor. Bangladeş müfredatı ile eğitim sağlanıyor.



Çadırlarda ise onbinlerce çocuk en zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çabalıyor. BM raporlarına göre sadece son 1 ayda Bangladeş\'e sığına Myanlarlı toplam 400 bin kişinin 200 binini çocuklar oluşturuyor.