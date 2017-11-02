(Görüntülü Haber) Araçlarda cam film yasaklanınca iflas etme noktasına geldi



Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA\'da bir yıl önce 400 bin lira yatırım yaparak otomobil cam filmi için işyeri açan Durmuş Koç, araç camlarındaki filmin yasaklanması nedeniyle 10 kişiye istihdam sağladığı işyerini kapatma noktasına geldi. Bir yıl önce resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde TSE?ye uygun olarak iş yerini açtığını ve çalışmaya başladığını anlatan Durmuş Koç, şuanda iş yerinden 5 kişiyi çıkartmak zorunda kaldığını ve deposunda bulunan 300 bin liraya yakın cam filminin de elinde kaldığını söyledi. Koç, araç sahiplerinin artık iş yerine cam filmleri söktürmek için geldiğini de sözlerine ekledi.



\'YÖNETMELİĞE UYGUN ÇALIYORDUK\'



Geçen yılın ekim ayında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre iş yerini açtığını ve faaliyete başladığını anlatan Durmuş Koç, Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre TSE ve hizmet yeterlilik belgesini alarak faaliyete başladım. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı\'nın uygun gördüğü standartlarda çalışarak 10 kişiyi de istihdam ediyordum. Bunun resmiyet kazanacağını beklerken 3 gün kala hükümet tarafından bu yönetmelik iptal edildi ve araçlardaki cam filmlerinin sökülmesine karar verildi. Şuanda hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu. dedi.



\'İFLAS ETME NOKTASINA GELDİM\'



TSE\'ye uygun olan cam filmlerinin uygulanmasının devam ettirilmesini isteyen Durmuş Koç, şunları söyledi:



Bu iş yerlerinin yaşaması için uygulamanın bir standarda oturtulması gerekiyor. Çünkü bu iş yerlerinden on binlerce insan ekmek yiyor. Ama şuanda biz mağdur duruma düştük. Çalışan 10 işçimizden 5 tanesinin çıkışını vermek zorunda kaldık. Depomuzda 300 bin liraya yakın cam film var ve onlarda elimizde kaldı. Tabi bu firmalara olan borçlarımız da halen bekliyor ve iş yapamadığımız takdirde önümüzdeki günlerde bu firmalara ödeme yapamayacağız ve haciz işlemleri başlatacaklar. Bu mağduriyetin yetkililerce giderilmesini ve TSE\'ye uygun olan cam filmlerin uygulanmasına devam edilmesini istiyoruz.



Orijinal fabrika çıkışı ve koyu renkli olan cam filmlerin geçerli olduğunu ancak buna rağmen daha açık tonda olan cam filmlerinin yasaklandığını da ifade eden Koç, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.



\'ARACIMDAKİ ZARARI KİM KARŞILAYACAK\'



Otomobiline cam filmi taktıran Güner Taştan ise aracına TSE standartlarında cam filmi taktırdığını belirterek, şöyle dedi:



Ama şuanda devletimiz resmi gazetede yayınlayıp onay verdiği cam filmini şimdi sökmemizi istiyor. Bu nasıl bir mantık anlayamadık. Tamam cam filmlerinin sökülmesini istiyorlar ve sökelim. Ama benim aracımın bir maddi değeri var. Filmler sökülürken camları çiziliyor. Camlardaki rezidanslar kopuyor. Aracım değer kaybına uğruyor. Bunu kim karşılayacak. Ayrıca filmlerin TSE belgeleri de var. Şimdi neden söktüreyim. Bir yıl önce resmi gazetede yayınlanan izinle para ödeyip filmi taktıracağım bir yıl sonra da bunu iptal edip kaldıracaksın ve bu zararı da ben karşılayacağım. Tamam bizim devletimize canımız feda ama nereye kadar. Hep mi bizden gidecek.