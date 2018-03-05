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(Görüntülü Haber) Araç hızlı geçti, pilot plakayı alamadı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti

05 Mart 2018 19:43

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti. Kule görevlisinin \'Efendim plakasını aldınız mı? Sorusuna pilot, “Efendim çok hızlıydı\" diye yanıt verdi. Atatürk Havalimanı\'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi. Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı: Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti, sarı bir araç. Solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı. Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi? Pilot: Efendim çok hızlıydı Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim Pilot: Teşekkürler

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