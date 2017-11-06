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(Görüntülü Haber) Arabuluculuk sayesinde ilkokul öğrencileri mont ve bota kavuştu

KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ'DE 4 ay önce meydana gelen basit yaralamalı trafik kazasındaki tazminat, arabuluculuk yöntemi sayesinde ilkokul öğrencilerine 2 bin 675 TL karşılığında kışlık mont ve bot olarak döndü Basit yaralamalı trafik kazasında uzlaştırma

06 Kasım 2017 20:06

KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ\'DE 4 ay önce meydana gelen basit yaralamalı trafik kazasındaki tazminat, arabuluculuk yöntemi sayesinde ilkokul öğrencilerine 2 bin 675 TL karşılığında kışlık mont ve bot olarak döndü Basit yaralamalı trafik kazasında uzlaştırma ile görevli Avukat Kubilay Hasan Gürcan aldığı dosya ile hem uzlaşı sağlarken hem de iki tarafın rızası ile ödenecek tazminatın hayır işlerinde kullanılmasına sebep oldu. Olay 27 Temmuz\'da Talas Caddesi Fakülte ışıklar kavşağında Mevlüt Kuzucu sevk ve idaresindeki 34 EF 8991 sayılı otomobilin yaya olarak karşıdan geçmeye çalışan Emel Özat\'a çarparak yaralanmasıyla sonuçlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya konu olmadan çözülmesi için Arabuluculuk çerçevesinde uzlaştırmacı Avukat Kubilay Hasan Gürcan \'a verildi. Gürcan, kazaya yol açan ve Konya?da oturan sürücü Mevlüt Kuzucu ile hafif yaralanan Emel Özat\'ı ilginç bir tazminatla uzlaştırdı. Emel Özat, \"Biz, sürücüden davacı olmadık. Ancak, konu ister istemez mahkemeye intikal etti. Uzlaşmada , sürücüden kusuru karşılığında oturduğumuz yere yakın bir yerde bulunan Sahra- Galip Özsan İlkokulunda yardıma muhtaç öğrencilere kışlık bot ve mont almasını istedik. Sürücü de 2 bin 675 bin TL karşılığında mont ve bot alıp, öğrencileri giydirdi. Uzlaşı sayesinde aylarca adliyeye gidip gelmekten ve her duruşmaya girişinde kaza anını hatırlamaktan da kurtulmuş olduk. Sürücü de hatasını böyle ödedi \"dedi. Avukat Kubilay Hasan Gürcan\'da, \"Tarafların her biri bu uzlaşmadan kazançlı çıktı. Çocukların ve ailelerin hayır dualarını da almış oldular. Uzlaşmacı olarak, uzlaşı kültürümüzün gelişmesine birliğimizin ve beraberliğimizin korunmasına toplumsal arabuluculuk bağışla noktalandı\"diye konuştu

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