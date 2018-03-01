(Görüntülü Haber) Ara sokaklardaki buzlanma sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da gece yağan karla birlikte havanın da soğuması buzlanmaya neden oldu. Şişli\'de ara sokaklarda buz tutan yollar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Özellikle ara sokaklar ve yokuş olan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. KAYAN ARAÇLAR KAZALARA NEDEN OLDU Sabah işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar buzlu yolda kaymamak için kaldırım kenarlarındaki korkulukları tutarak ilerlemeye çalıştı. Bazı sürücüler özellikle yokuş aşağı inerken aracı güçlükle kontrol etti. Bir otomobil ise kayarak park halindeki bir araca çarptı. Yokuş aşağı inmeye çalışan sürücülere çevredeki bir vatandaş yardım etti. Bir süre sonra Şişli Belediyesi ekipleri buz tutan yollara tuz döktü. Servis sürücüsü Cemal Ünal, \"Benim ki okul servisi. İnsanlara yardımcı olmak için belediyenin tuzundan alıyorum. Gerekli olduğu zaman kullanıyorum\" dedi.