T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı

24 Şubat 2018 12:28

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74113 Sokak\'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan Tülin Gündaz\'a ait 01 FD 828 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği alevler, aracı tamamen sarmadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, aracı kundaklayan kişinin Gündaz\'ın husumetli olduğu bir şüpheli üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAOlaySeyhanPınar MahallesiSokakTülin GündazFDAraçtaPolisGündazSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24